Die Zeitungen sind voll von Geschichten über das neue KI-Phone – ganz ohne Apps -, das die Telekom an seinem MWC-Messeauftritt eindrucksvoll präsentierte. Wer noch etwas tiefer geht, wird über Hologramm-Telefone stolpern oder sich Anrufe in mehreren Sprachen live übersetzen lassen. Um genau solche Themen geht es auf dem Mobile World Congress 2024. Und wir sprechen drüber.

überMorgen #9: Was gibt’s Spannendes auf dem MWC?

Unsere Redakteure Hayo und Timo haben sich mitten im geschäftigen Messe-Trubel und zwischen zwei Terminen Zeit genommen und mit Johanna, unserer Host, in der neuesten Podcast-Folge von überMORGEN über die Messe in Barcelona gesprochen.

Im Gespräch ordnen die beiden die neuesten und spannendsten Trends der Messe ein. Ist das KI-Phone der Telekom schon nächstes Jahr auf dem Markt oder noch ferne Zukunftsmusik? Sie erläutern, wie die Technik hinter dem Hochglanz funktioniert und bieten Einblick in den Messetrubel samt Eigenheiten, wie streng geheime Hinterzimmer, in denen sie Innovationen zwar sehen, aber weder anfassen noch fotografieren durften. Und dann gibt’s natürlich auch allerhand skurriles und abgefahrenes auf so einer Messe zu sehen. Hört rein!

Egal, ob du ein Technik-Enthusiast, ein Neuling in der Welt der Technologie oder einfach neugierig auf die Zukunft und Innovationen bist, diese Folge bietet dir spannende Informationen und Einblicke in die Welt von überMORGEN.

