Schaut man sich die Partner an, die die Telekom für das neue Projekt an Land gezogen hat, geht es mit großen Zahlen zur Sache. Denn in der illustren Runde befindet sich neben der Deutschen Telekom auch die SKT, also der Netzanbieter aus den Südkorea, E&, Softbank und Singtel. Die Anbieter decken Märkte auf allen Kontinenten der Erde ab und können damit auf eine enorme Kundenanzahl zurückgreifen. Die Telekom verfügt über rund 250 Millionen Kunden in zwölf Ländern, darunter Deutschland und die USA. Die e& Gruppe hat 169 Millionen Abonnenten in 16 Ländern des Nahen Ostens, Asiens und Afrikas, während die Singtel Gruppe 770 Millionen Abonnenten in 21 Ländern hat, darunter Australien, Indien und Indonesien. Insgesamt sind es rund 1,4 Milliarden Menschen in 50 Ländern.

Global AI Telco Alliance: Das Training der Telekom-KI hat schon begonnen

Die GTAA, Global AI Telco Alliance ist ein Joint Venture, dass schon seit einigen Monaten mit den Kundendaten ein LLM – also ein Large Language Model – trainiert. Das soll einen unternehmerischen Unterbau noch in diesem Jahr bekommen. Das wurde nicht nur auf dem SKT-Event auf dem MWC, sondern auch per Mitteilung von der Deutschen Telekom bestätigt.

Die Vorteile liegen dabei auf der Hand. Neben den herkömmlichen Quellen für Trainingsdaten, haben die Telekommunikationsanbieter auch noch massenweise Daten aus beispielsweise Chats mit dem Kundenservice. Allein die Deutsche Telekom hat laut Claudia Nemat, Vorstand für Technologie und Innovation der Deutschen Telekom, im Monat über 100.000 Kundendialoge. Dazu haben die Telko-Anbieter recht spezielles, weil branchenspezifisches Wissen, dass sie der KI beibringen können. Doch was hast du davon?

Die SKTelecom präsentiert eine neue KI auf dem MWC 2024

Neben einigen Ideen, die vor allem die Kommunikation mit den Kunden über Chatbots verbessern soll, gibt es noch Anwendungen, die sich eher nach Zukunftsmusik anhören. So erklärte SK-Telekom auf dem MWC in Barcelona auch, dass es möglich sei, einen persönlichen Assistenten anzubieten. In der Praxis könnte das dann so aussehen, dass du dir neben deinem Mobilfunk-Tarif noch eine eigene KI in der Cloud dazu bestellst.

Deutsche Telekom gibt sich zurückhaltend

Wie genau High-End-Lösungen aussehen könnte, lässt die Deutsche Telekom offen. Sie informiert eher trocken über die neue KI: „Das Modell wird zunächst für die Sprachen Englisch, Deutsch, Koreanisch, Japanisch und Arabisch trainiert.“ Eine Erweiterung auf weitere Sprachen sei möglich, so die Mitteilung. „Durch die Integration von großen branchenspezifischen Sprachmodellen wird unser Chatbot ‚Frag Magenta‘ noch menschenzentrierter“ ergänzt Nemat. KI personalisiere die Dialoge zwischen Kundinnen und Kunden und Chatbots. Und das Joint Venture bringe Europa und Asien näher zusammen, so die Technik-Chefin.