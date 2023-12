Freu dich auf Weihnachten! Großes Adventskalender-Gewinnspiel mit Preisen im Wert von 15.000 €

2023 warten im großen inside digital Adventskalender Gewinnspiel wieder Preise im Gesamtwert von über 15.000 Euro auf die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Und auch in diesem Jahr belohnen wir die fleißigsten Teilnehmer mit einer Zusatzverlosung, dem Treuegewinn. Mache dafür so oft wie möglich mit und sichere dir die Chance auf den Spezialpreis: Ein iPhone 15 Pro Max!

Türchen öffnen und Preise im Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro gewinnen

Gleich im ersten Türchen wartet ein echter Kracher! Hier verlosen wir den scharfen und top-getesteten 55-Zoll OLED Fernseher von LG im Wert von alleine über 1.000 Euro. Damit die besten Weihnachtsfilme bald auch bei dir durchs Wohnzimmer flimmern – mach jetzt schnell mit und trag dich ein.

Ausgelost wird bei uns übrigens jeden Tag. Die Chance ist also groß, dass sich viele Gewinne schon vor Weihnachten auf die Reise zu ihren glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern machen.

Freu dich auf Morgen. Jeden Tag.

Welcher Gewinn sich hinter welchem Türchen verbirgt, wird natürlich nicht direkt verraten. Wir halten die Spannung hoch und sorgen dafür, dass du dich jeden Tag wieder auf morgen freuen kannst.

An manchen Tagen gibt es sogar mehr als einen Gewinn. Und so kommen wir 2023 auf insgesamt 39 Preise für unsere Leser!

So kommst du an den Treuegewinn

Einen Preis verraten wir aber jetzt schon. Als Treuegewinn winkt in diesem Jahr das neue iPhone 15 Pro Max von Apple. Mehr iPhone geht nicht! Dieser Zusatzgewinn wird am Ende unter allen verlost, die an mindestens 18 der 24 Tage bis Heiligabend teilgenommen haben.

Damit du immer auf dem richtigen Stand bist, gibt es wieder eine virtuelle Stempelkarte, die dir genau zeigt, ob du im Soll bist, wann du mitgemacht hast und wann nicht.

Preise im Wert von 15.000 Euro und ein Stempelkärtchen für den Treuegewinn: Der inside digital Adventskalender ist zurück!

Die Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Adventskalender-Gewinnspiel von inside digital ist in diesem Jahr nur für volljährige Personen mit Wohnsitz oder Adresse in Deutschland möglich. Teilgenommen wird per Angabe der Mailadresse, über die dann auch eine etwaige Gewinn-Benachrichtigung erfolgt. Innerhalb von 5 Werktagen müssen sich Gewinnerinnen oder Gewinner zurückmelden, andernfalls wird neu ausgelost. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findest du hier.

Noch viel mehr Gewinne

Übrigens: Auch auf unserem Instagram-Kanal gibt es gerade in der Weihnachtszeit immer wieder spannende Gewinnspiele. Schaue immer wieder vorbei und folge uns am besten direkt!