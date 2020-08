Amazon oder Netflix? Diese Karte überrascht alle Deutschen

Amazon Prime Video ist der beliebteste Streaming-Anbieter der Welt. Das zumindest dürfte so mancher Nutzer hierzulande behaupten. Doch stimmt das? Im Januar hat Amazon bekannt gegeben, dass es weltweit 150 Millionen Prime-Abonnenten gibt. Drei Monate später verriet auch Netflix neueste Zahlen. Im April 2020 verzeichnete der Streaming-Anbieter 193 Millionen Kunden.

Schenkt man diesen Zahlen Vertrauen, hatte Netflix vor vier Monaten noch die Nase vorn. Von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen dürften beide Dienste profitiert haben. Neue Zahlen haben aber weder Amazon noch Netflix vorgelegt. JustWatch jedoch zeigt nun, in welchen Ländern welche Streaming-Dienste am beliebtesten sind. Dabei hat die Film- und Seriendatenbank, die oft als Suchmaschine für Filme und Serien genutzt wird, Daten aus 66 Länder gesammelt. Das Ergebnis überrascht: Amazon Prime Video ist lediglich in Deutschland, Österreich und Indien marktführend.

Netflix deutlich beliebter als Amazon Prime Video

Schaut man sich die Karte an, signalisiert bereits die Farbe, wer den weltweiten Streaming-Markt dominiert: Neflix. Hinzu kommt: In China, wo der Streaming-Anbieter „iQiyi“ besonders beliebt ist, ist Netflix gar nicht verfügbar.

→ Überraschung: Amazon Prime wird noch besser

An den Zahlen, die beide Streaming-Anbieter zu Beginn des Jahres präsentiert haben, hat sich im Verhältnis also kaum etwas verändert. Warum Amazon Prime Video hierzulande und in Österreich beliebter ist als Netflix, bleibt offen. Womöglich liegt es daran, dass die Deutschen – nach den Chinesen und noch vor den US-Amerikanern – einer Studie zufolge die meisten Pakete bestellen. Mit 849 Millionen Paketen war Amazon 2019 der mit Abstand wichtigste Versender. Damit kommt der größte Onlinehändler der Welt in Deutschland auf einen Anteil im Paketmarkt von knapp 28 Prozent.

Solltest du keine Prime-Mitgliedschaft besitzen, kannst du Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen. Dann bekommst du nicht nur Zugriff auf Spiele, Filme und Musik, sondern auch kostenlosen Versand bei Bestellungen im Online-Shop.

Jetzt weiterlesen Das bestellen die Deutschen am liebsten bei Amazon

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.