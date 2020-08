Jede Spielekonsole hat ihre eigene Community. Wir waren neugierig zu sehen, welcher ihr euch anschließt. Denn nicht umsonst streiten sich die Gamer schon seit einigen Jahren, ob Microsofts Konsolen-Serie Xbox oder Sonys Verkaufsschlager PlayStation besser ist. Zu beiden erscheint noch in diesem Jahr die nächste Generation. Newcomer in dem Duell ist die Nintendo Switch.

Bei dieser Leserwahl 2020 standen nicht nur die Konsolen-Klassiker wie Xbox, Nintendo Switch und natürlich die PlayStation von Sony. Wir fragten euch auch nach Gaming-Smartphones wie dem Razer Phone oder dem ASUS ROG Phone zur Auswahl.

Die beste Konsole oder Smartphone fürs Zocken

Der Gewinner der Leserwahl in der Kategorie Spiele-Hardware ist Sony PlayStation mit rund 31 Prozent. Fast ein Drittel von euch ist sich einig; die Sony-Konsole kann es am besten. Aktuell in der vierten Generation und kurz vor der fünften stehend, ist das PlayStation-Ökosystem das von euch favorisierte. Es ist mittlerweile Sonys Aushängeschild und noch aus inside handy Zeiten fragen wir uns: Wann kommt das PlayStation Phone, Sony?

PlayStation gewinnt: Diese Konkurrenten sind gut dabei

Die Nintendo Switch belegt mit 20 Prozent den zweiten Platz der Gaming-Konsolen und die Lite-Version den vierten mit 13 Prozent. Insgesamt positioniert sich Nintendo damit sogar vor der Playstation. Auch Microsofts Xbox schneidet gut ab und belegt mit 16 Prozent den dritten Platz.

Die beiden Gaming-Smartphones beenden die Liste. Das ASUS ROG Phone wählten etwa 10 Prozent von euch. Weitere 10 Prozent finden das Razer Phone das beste Gaming-Smartphone. Obwohl diese Smartphones noch relativ neu auf dem Markt sind, konnten sie überraschend viele von euch überzeugen. Hier ist ein Überblick über die besten Gaming-Smartphones.

Hier die komplette Rangliste zum Nachlesen:

Sony PlayStation: 31,02 Prozent

Nintendo Switch: 20,41 Prozent

Microsoft Xbox: 16,21 Prozent

Nintendo Switch Lite: 13,01 Prozent

ASUS ROG Phone: 9,75 Prozent

Razer Phone: 9,6 Prozent

Fast alle Sieger sind nun enthüllt. Morgen folgt noch der Gewinner in der Kategorie „Bestes Wearable“. Es gab sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern. Welche Sieger es dieses Jahr gab, siehst du auf dieser Seite.

Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

