Leserwahl 2020: Dieser Streaming-Anbieter hilft euch gegen den Corona-Blues

Ein eindeutiges Ergebnis gab es bei dieser Abstimmung. Dabei gibt es viel Konkurrenz: Wir haben nicht nur die bekanntesten Streaming-Anbieter zur Abstimmung gestellt. Neben Amazon Prime, Netflix und Disney+ konntet ihr auch für die Sport-Streaming-Plattform DAZN wählen, dem Telekom-Dienst Magenta TV, Sky Ticket oder TV Now eure Stimme geben und dem Newcomer Joyn PLUS+ zum möglichen Sieg verhelfen. Insgesamt also 8 starke Kandidaten, die um die Krone des besten Streaming-Dienstes kämpfen.

Das ist der Beste Streaming-Dienst

Fast ein Drittel von euch waren sich einig: der beste Videostreaming-Dienst ist … Trommelwirbel … Netflix! Der US-amerikanische Anbieter ist bei euch ein überzeugender Teil der täglichen Entspannung. 2007 in das Video On Demand Geschäft eingestiegen, hat Netflix 2020 stolze 3000 Sendungen im Angebot. Das macht es weltweit beliebt – die Eigenproduktionen sammeln Preise ein, wie verrückt, dazu hat Netflix das Binge-Watching salonfähig gemacht. Anders als früher sind alle Folgen einer Serienstaffel sofort ab Start verfügbar. Wenn „Haus des Geldes“, „Dark“ oder „13 Reasons why“ neu erscheinen, kannst du sofort alle neuen Folgen an einem Stück streamen und musst nicht nach jeder Episode eine Woche lang spannungsgeladen auf die nächste warten. Wie heftig dich der Cliffhanger trifft und zerreißt, kannst du also selbst entscheiden.

Die Konkurrenten können auch etwas

Obwohl Netflix unangefochten siegt, haben die konkurrierenden Streaming-Anbieter Prime Video und Co. durchaus auch Platz in euren Herzen. Disney landet mit exklusiven Inhalten auf Platz vier und DAZN positioniert sich mit Lizenzen für die Bundesliga knapp dahinter.

Joyn schließt die Liste ab. Der Anbieter aus dem Hause ProSiebenSat1 Media bot im Frühjahr viele kreative Sendungen wie M.O.M. oder Mask off mit Influencern an.

Die komplette Rangliste zum Nachlesen:

Netflix – 29,98 Prozent

Amazon Prime: 16,18 Prozent

Magenta TV – 11,73 Prozent

Disney+ – 10,09 Prozent

DAZN – 10,04 Prozent

SkyTicket – 7,65 Prozent

TV Now Premium – 7,5 Prozent

Joyn Plus+ – 7,37 Prozent

Respektabel sind die knapp 10 Prozent für DAZN, dem reinen Sport-Streaming-Dienst, der den direkten Wettkampf mit Sky Ticket für sich entscheidet.

Jetzt weiterlesen Netflix: Diese neuen Serien und Filme starten bald

In den nächsten Tagen und Wochen zeigen wir euch die weiteren Ergebnisse unserer Leserwahl 2020. Es gibt sowohl Überraschungen als auch deutliche (Favoriten-)Siege und echte Krimis, bei denen am Ende jede einzelne Stimme entscheidend war. Wir bedanken uns bei allen, fast 24.000 Teilnehmern.

Welches Produkt in der Kategorie „Bestes Smartphone“ gewonnen hat, zeigt dir dieser Artikel. Und hier erfährst du, welcher der beste Sharing-Anbieter für E-Scooter und (E-)Bikes geworden ist. Außerdem in unserer Ergebnisliste: Das beste Smart-Home-System und die beste Streaming-Hardware.

Die glücklichen Gewinner des Leserwahl-Gewinnspiels haben wir per E-Mail verständigt – schau also auch mal in deinem Spam-Ordner nach.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.