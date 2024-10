Die besten Deals vor dem Black Friday? Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt gestartet

Die Rede ist dabei von der immer wiederkehrenden Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt. Hier streicht der Elektronikhändler kurzerhand die Mehrwertsteuer (bzw. den gängigen MwSt.-Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent) von fast dem gesamten Sortiment. Ab wann fleißig gespart werden kann, wie lange die Aktion genau läuft und wo wir jetzt schon Schnäppchen-Potenzial sehen, zeigen wir dir in diesem Artikel.

Mehrwertsteuer sparen bei MediaMarkt – Dann geht’s los & das musst du wissen

Die wichtigste Info direkt zum Start: Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt startet am Donnerstag, dem 24. Oktober. Über die App kann schon ab 7 Uhr gespart werden, alle anderen kommen ab 20 Uhr in den Genuss des Mehrwertsteuer-Rabatts (in Höhe von 15,966 Prozent). Das Ende ist hingegen überall gleich: Montag, den 28. Oktober, um 6:59 Uhr ist Schluss. Effektiv hast du also das ganze Wochenende lang Zeit, um nach guten Angeboten zu stöbern. Wir werden bei inside digital selbstverständlich auch über die Aktion berichten und dir die besten Deals genauer vorstellen.

Grundsätzlich gilt der MwSt.-Rabatt auf so ziemlich das gesamte Sortiment, mit einigen Ausnahmen. So werden auch in diesem Jahr wieder Marken wie Miele, Sonos und Apple komplett ausgeschlossen. Bei anderen Herstellern werden hingegen nur bestimmte Produkte ausgeschlossen. Bei Samsung sind’s beispielsweise Smartphones, Wearables, Tablets, Notebooks, Convertibles – 4K-Fernseher und Haushaltsgeräte sind aber durchaus mit MwSt.-Rabatt erhältlich. Alle Gamer müssen hingegen auf Spiele jeglicher Art verzichten, Konsolen wie bestimmte Xbox-Varianten von Microsoft oder die Sony PlayStation 5 sollten aber zumindest Teil der Aktion sein. Eine genaue Liste aller Ausschlüsse findest du im Kleingedruckten auf der Aktionsseite.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick:

Wann? Vom 24. (20 Uhr) bis 28. Oktober (6:59 Uhr)

Vom 24. (20 Uhr) bis 28. Oktober (6:59 Uhr) Wo? Im Onlineshop, in der App oder in MediaMarkt-/Saturn-Filialen

Im Onlineshop, in der App oder in MediaMarkt-/Saturn-Filialen Wie viel Rabatt? Mehrwertsteuer-Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent (abgezogen auf Produktseite oder spätestens im Warenkorb)

Mehrwertsteuer-Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent (abgezogen auf Produktseite oder spätestens im Warenkorb) Auf was? Fast das gesamte Sortiment (Ausnahmen findest du hier)

Echte Schnäppchen: Hier vermuten wir Sparpotenzial

Prognosen darüber abzugeben, welche Produkte sich genau während der Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt besonders lohnen, ist relativ schwer. Ganz grundsätzlich gilt jedoch: Je höher der Preis, desto höher ist auch die Ersparnis durch den MwSt.-Rabatt. Wer also auf der Suche nach einem neuen Haushaltsgroßgerät wie einem Kühlschrank oder Geschirrspüler ist oder beispielsweise einen 4K-Fernseher auf dem Wunschzettel hat, könnte besonders profitieren. Hierbei sollte vor allem ein Auge auf Samsung-Geräte geworfen werden, da du hier gegebenenfalls noch von einer weiteren Rabatt-Aktion Gebrauch machen könntest.

Und auch die bereits angesprochenen Spielekonsolen aus dem Hause Sony, Microsoft oder Nintendo könnten einen Blick wert sein. Zieht man etwa vom aktuellen Preis der PS5 Slim Digital Edition (449 Euro) den MwSt.-Rabatt ab, würden nur noch rund 377 Euro auf der Rechnung stehen. Günstiger ist derzeit kein anderer Händler im Netz. Vielleicht eine verfrühte Option als Weihnachtsgeschenk für die Kinder?

Konkrete Schnäppchen-Tipps liefern wir dir dann selbstverständlich zum Start der Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt. Behalte also ab dem 24. Oktober gerne unseren Deal-Bereich im Blick.