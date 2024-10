Hat es dir das Galaxy A55 angetan – immerhin handelt es sich hierbei um das beliebteste Handy unserer Leser? Vielleicht doch lieber ein Monitor fürs Homeoffice? Oder bist du auf der Suche nach einem neuen Geschirrspüler? Für all das – und noch vieles mehr – lohnt es sich, aktuell bei MediaMarkt vorbeizuschauen. Denn dank einer Samsung-Aktion sparst du hier gleich doppelt! Wie das geht, erfährst du in diesem Artikel.

Punkte sammeln bei MediaMarkt

Mehr kaufen, um mehr zu sparen? Klingt komisch, funktioniert aber. Und zwar mit den MediaMarkt-Punkten. Falls du gerade nur Bahnhof verstehst, keine Sorge, hier kommen alle Informationen, die du brauchst.

Die MediaMarkt-Punkte sind eine praktische Möglichkeit, um auf lange Sicht einige Euro zu sparen. Du bekommst sie immer dann, wenn du einen Artikel kaufst. Und je teurer ein Artikel ist, desto mehr Punkte kassierst du dafür. Ausgenommen hiervon sind Verkäufe von Drittanbietern, der Händler muss also MediaMarkt selbst sein.

Voraussetzung zum Punktesammeln ist grundsätzlich ein myMediaMarkt-Konto. Das kannst du in wenigen Klicks einfach und kostenlos anlegen und schon kann es losgehen. Pro ausgegebenen Euro bekommst du fünf Punkte auf dein Konto gutgeschrieben. Dort kannst du sie bis zu drei volle Jahre lang sparen, bevor sie ihre Gültigkeit verlieren. Wenn du dich noch bis zum 1. November registrierst und für den Newsletter anmeldest, bekommst du ganze 5.000 Punkte gutgeschrieben. 5.000 Punkte gibt es sonst für Käufe ab 1.000 Euro Warenwert.

Samsung-Aktion: So sparst du jetzt doppelt

Noch bis zum 31. Dezember läuft bei MediaMarkt eine Aktion, dank der du beim Kauf von Samsung-Geräten direkt die doppelte Anzahl an Punkten einheimst. Zusätzlich verdoppelt der Versandhändler den Wert des Gutscheins, wenn du deine gesammelten Punkte in einen Samsung-Coupon eintauschst. Dieser kann dann natürlich nur für Geräte des beliebten Herstellers eingelöst werden.

So funktioniert die Samsung-Aktion bei MediaMarkt

Du möchtest einen Gutschein, der für das komplette MediaMarkt-Sortiment gilt? Dann bleibt der Wert gleich. Tauschst du beispielsweise 10.000 Punkte in einen Gutschein, bekommst du normalerweise einen Zehn-Euro-Gutschein. Wenn du dich für einen Gutschein von Samsung entscheidest, bekommst du aber 20 Euro.

Diese Geräte lohnen sich aktuell besonders

Zusätzlich zu der Punkteaktion gibt es bei MediaMarkt aktuell auch noch jede Menge Rabatte auf Samsung-Geräte. So streicht der Versandhändler beispielsweise 49 Prozent vom Preis dieses Geschirrspülers. Für dich stehen damit nur noch 399,99 Euro statt 799 Euro auf der Rechnung. Ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns hier, dass das der aktuell beste Preis für den Geschirrspüler ist.

Der Geschirrspüler von Samsung

Das teilintegrierbare Gerät ist mit sieben verschiedenen Programmen ausgestattet. Dank der Funktion „Halbe Beladung“ kannst du den Geschirrspüler auch dann anschmeißen, wenn er noch nicht komplett voll ist. Du sparst dir dabei Zeit und Energie. Nach dem Spülvorgang öffnet der Geschirrspüler automatisch die Tür um ein paar Zentimeter, sodass Feuchtigkeit entweichen kann. Dadurch trocknet das Besteck und Geschirr schneller und Wasserflecken werden verhindert.

Für dieses Gerät bekommst du von MediaMarkt normalerweise 2.000 Punkte. Dank der Samsung-Aktion kassierst du jetzt aber direkt 4.000 Punkte. Zusammen mit den Willkommens-Punkten, die du bei einer Erstregistrierung bekommst, hast du jetzt also schon 9.000 Punkte auf deinem Konto gesammelt.

MediaMarkt-Bestpreis: 28 Zoll UHD 4K Monitor

Die restlichen Punkte für den 20-Euro-Gutschein liefert etwa dieser Monitor. Mit einer Bildschirmdiagonale von 28 Zoll ist er groß genug zum Filme- und Seriengucken. Aber auch beim Arbeiten im Homeoffice macht er einiges her, sodass du all deine Programme großzügig anordnen kannst. Du profitierst hier von einer vier Millisekunden Reaktionszeit und einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Für Kompatibilität sorgen ein Klinkenanschluss, ein DisplayPort und zwei HDMI-Anschlüsse.

Der Monitor mit 28-Zoll Bildschirmdiagonale

Eigentlich schreibt MediaMarkt einen Preis von 329 Euro aus, du zahlst jetzt aber nur noch 199,99 Euro. Hier zeigt der Preisvergleich wieder: Günstiger kommst du nirgends an den Monitor. Für den Kauf des Bildschirms schreibt MediaMarkt dir statt 1.000 jetzt 2.000 Punkte gut.

Inklusive der Punkte vom Geschirrspüler hast du jetzt also theoretisch schon 11.000 Punkte auf deinem Konto. Du kannst sie nun direkt in einen Gutschein umwandeln, oder du sparst noch weiter. Ab 25.000 Punkten gibt es nämlich einen 25-Euro-Coupon. Oder du entscheidest dich für einen Samsung-Gutschein und erhältst sogar einen 50-Euro-Gutschein.

Alleskönner für deine Küche: Samsung Side-by-Side-Kühlschrank

Wenn du schon lange von einem neuen Kühlschrank träumst, ist jetzt ebenso die optimale Gelegenheit, um zuzuschlagen. Dieses Gerät von Samsung in Schwarz ist ein richtiger Hingucker in deiner heimischen Küche. Der Kühlschrank bietet dir insgesamt ein Volumen von 403 Litern, sodass du etliche Lebensmittel unterkriegst. Durch eine Extra-Tür, die in der normalen Tür integriert ist, erhältst du Zugriff auf deine liebsten Getränke oder Snacks, ohne den kompletten Kühlschrank zu öffnen. Ein Eis- und Wasserspender ohne Festwasseranschluss, also mit Wassertank, ist ebenfalls mit an Bord.

Der Side-by-Side-Kühlschrank mit seinen unterschiedlichen Tür-Optionen.

Eigentlich reißt dieses All-In-One Gerät mit 2.299 Euro ein ziemliches Loch in deinen Geldbeutel. MediaMarkt gönnt dir jedoch einen Rabatt von 31 Prozent, sodass du hier noch 1.569 Euro zahlen musst. Ein letzter Blick auf den Preisvergleich zeigt: Andere Händler verkaufen den Kühlschrank für zehn Euro mehr. Bei MediaMarkt fallen noch Versandkosten von 49,90 an, sodass du letztlich überall denselben Preis zahlst. Bei anderen Anbietern gehen dir allerdings die Punkte durch die Lappen. Und davon liefert dir der Kühlschrank eine Menge. Auf einen Schlag erhältst du hier statt 7.845 sage und schreibe 15.690 Punkte. Allein der Kühlschrank liefert dir also schon einen Samsung-Gutschein im Wert von 20 Euro.

Die Punkteaktion in Zusammenarbeit mit Samsung gilt noch bis zum 31. Dezember. Falls du also in letzter Zeit ohnehin geplant hattest, dir ein neues Küchengerät oder Ähnliches zu gönnen, solltest du dir unbedingt die Angebote von MediaMarkt genauer ansehen. Denn hier bekommst du für dein ausgegebenes Geld auch wieder etwas zurück.