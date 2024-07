Sind wir ehrlich: Ist ein Staubsauger für 500 Euro aufwärts wirklich nötig oder tut es nicht auch ein Modell für 200 bis 300 Euro? Wir hatten bereits verschiedenste Akkusauger im Test und sind der Meinung: in den meisten Fällen reicht auch ein preiswerteres Modell. Da der Bosch “BCS611AM” Unlimited Serie 6 Akkusauger sogar ursprünglich von rund 580 Euro kommt, holst du dir hiermit jetzt sogar ein ziemliches Premium-Gerät preiswert ins Haus. Was er kann und wie gut der Deal ist, schauen wir hier.

Was der Bosch-Akkusauger zu bieten hat

Im Angebot ist der Bosch “BCS611AM” Unlimited Serie 6 Akku-Stielsauger mit einem großen Lieferumfang. Mit dabei ist eine XXL-Polsterdüse, ein 2-in-1-Möbelpinsel und eine Polsterdüse. Dadurch lässt er sich sowohl für die Reinigung von Fußböden als auch von Polstern, Regalen oder dem Pkw-Innenraum nutzen. Das Saugrohr ist nämlich abnehmbar, sodass du ihn ebenso als kompakten Handstaubsauger verwenden kannst.

Der Akkusauger ist dabei nicht nur flexibel einsetzbar, sondern mit 2,3 Kilogramm auch relativ leicht und einfach zu bedienen. Zur Wahl stehen dir zwei Saugstufen – “Normal” für den Alltag und “Turbo” für besonders hartnäckige Stellen. Die Saugleistung gibt Bosch mit 18 V an, wodurch du auch problemlos Staub und Co. aus Teppichen und Polstern entfernen können solltest. Allerdings solltest du wissen, dass die Akkulaufzeit maximal 30 Minuten beträgt. Für kleinere bis mittelgroße Wohnungen ist das absolut ausreichend. Wenn du aber in einer großen Wohnung oder in einem Haus wohnst, könnte es schwierig werden, in einem Rutsch sauberzumachen. Dafür ist die Batterie kompatibel mit anderen Bosch-Geräten der grünen Reihe. Hast du also noch mehr Produkte von Bosch, kannst du den Akku einfach wechseln oder einen weiteren Akku hinzukaufen, um die Laufzeit zu verlängern.

Weit über 50 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis!

Und wie sieht’s mit dem Preis aus? Während der Let’s Go! Primetime-Deals von MediaMarkt kommst du für nur 219 Euro an den hochwertigen Akkusauger von Bosch. Und das ist ein wirklich guter Preis. Denn: Ursprünglich hat Bosch einmal 579 Euro (UVP) für den kabellosen Staubsauger veranschlagt. Jetzt kommst du schon für deutlich unter dem halben Preis dran. Mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf ist der Deal ebenfalls wirklich gut. Günstiger ist nämlich kein anderer Shop und generell ist er selten so preiswert wie jetzt zu haben.