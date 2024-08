Eigentlich sollte man es nach ein paar Jahren ja abgespeichert haben – ich persönlich bin aber trotzdem immer wieder überrascht, wenn die Frist zur Abgabe der Steuererklärung am Horizont erscheint. Am 2. September ist es dieses Jahr so weit – viel Zeit für die Steuer bleibt also nicht mehr. Wer sich das Ganze deutlich einfacher machen möchte, sollte auf eine Software wie WISO Steuer setzen. Das Tool soll die Abgabe zum Kinderspiel machen und hilft dir zusätzlich auch mit Tutorials dabei, das etwas undurchsichtige Prozedere besser zu verstehen. Bei Amazon gibt es WISO Steuer 2024 jetzt passenderweise im Angebot für nur noch 22,99 Euro.

Fast die Hälfte billiger: Amazon macht Steuer-Tool zum Schnäppchen

Bevor wir mehr ins Detail gehen, was dir WISO Steuer 2024 genau bietet, schauen wir erst einmal noch kurz auf das Angebot bei Amazon. Der Versandriese verkauft die diesjährige Version des Finanztools – welches für das Steuerjahr 2023 ist – derzeit fast zum halben Preis. Ganze 49 Prozent werden vom UVP gestrichen, wodurch nur noch 22,99 Euro auf der Rechnung stehen.

WISO Steuer 2024 bei Amazon im Angebot

Es handelt sich dabei um einen Software-Download, der entsprechende Code wird dir nach der Bestellung per Mail zugesandt. Du musst also nicht auf den Versand warten und kannst quasi direkt loslegen. Alternativ gibt es zum gleichen Preis aber auch eine Disc-Version – hier fallen ohne Prime-Mitgliedschaft aber Versandkosten an. So oder so: Amazon liefert dir für jede Version aktuell den besten Preis im Netz.

WISO Steuer 2024 – Das kann die Software

Mit der WISO Steuer 2024 Software wird die Einkommensteuer-Erklärung für 2023 quasi zum Kinderspiel. Klick dich einfach durch die Anweisungen, trag die nötigen Daten ein und im Nu ist deine Steuer erledigt. Insbesondere für Neueinsteiger, die zum ersten Mal ihre Steuererklärung machen, sind zudem die unzähligen Steuer-Tipps sowie über 150 Video-Tutorials ein riesiger Pluspunkt. Dabei kannst du neben der Einkommenssteuer übrigens unter anderem auch die Umsatz- und Gewerbesteuer sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldung mit dem Tool erledigen.

Ebenfalls cool: Die Software lässt sich nicht nur am PC, sondern auch am Mac, Smartphone oder Tablet verwenden – und das sogar für bis zu fünf Personen pro Steuerjahr. Du kannst dir die Steuer-Software also etwa ebenso mit Freunden oder der Familie zusammen kaufen, wodurch das bereits preiswerte Tool noch günstiger wird. Eine Sache musst du jedoch beachten: Um die Steuer am Ende auch abschicken zu können, benötigst du einen Internet- sowie einen ELSTER-Zugang.

Insgesamt kann man WISO Steuer 2024 für die diesjährige Steuererklärung also absolut empfehlen – das sieht übrigens auch die Stiftung Warentest so, welche die Software mit der Note 1,3 sogar zum Testsieger (Paywall) erklärte. Und für 22,99 Euro macht Amazon das praktische Tool jetzt zum Schnäppchen. Zum absolut richtigen Zeitpunkt.

→ WISO Steuer 2024 für 22,99 Euro (49 Prozent Rabatt)