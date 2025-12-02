GEEKOM IT15 im Test: Der kleinste Desktop-Gaming-PC überhaupt?

Wenn es einen Nachteil von Desktop-PCs gibt, den fast jeder nachvollziehen kann, dann ist es ihre Größe. Die meisten Leute verstecken ihren PC unter dem Tisch, damit er nicht im Weg steht. Und wenn man unterwegs arbeiten muss, besitzen die meisten PC-Benutzer auch einen Laptop. Aber was wäre, wenn man die Vorteile eines Desktop-PCs mit der Mobilität eines Laptops kombinieren könnte?

Genau das versucht GEEKOM mit dem GEEKOM IT15 Mini AI PC zu erreichen. Der Mini-PC verspricht trotz seiner geringen Größe hervorragende Leistung und sogar flüssiges 1080p-Gaming. Aber kann er diese Versprechen auch halten? Und gibt es irgendwelche Nachteile, von denen du vor dem Kauf wissen solltest?

GEEKOM IT15: Kompakt und komplett

Als ich den winzigen Computer zum ersten Mal auspackte, war ich etwas besorgt über die verfügbaren Anschlüsse. Aber wie sich herausstellt, ist der GEEKOM IT15 mir hier einen Schritt voraus und besser ausgestattet als die meisten Laptops, die derzeit auf dem Markt sind.

Er ist mit vier Typ-A-USB-Anschlüssen für den Anschluss von Zubehör ausgestattet, von Tastaturen über Mäuse bis hin zu allem anderen, was man so braucht. Außerdem bietet er zwei USB-4-Anschlüsse, von denen einer Power Delivery unterstützt. Dies ermöglicht schnelle Ladegeschwindigkeiten beim Aufladen deines Tablets, Smartphones oder sogar Laptops. Beide USB-4-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle Datenübertragung und Display-Ausgabe.

Der GEEKOM IT15 hat jeden Anschluss, den du brauchst.

Da ich immer noch DisplayPort und HDMI verwende, war ich erleichtert, dass der IT15 nicht nur mit einem, sondern mit zwei regulären HDMI-2.0-Anschlüssen auf der Rückseite ausgestattet ist. Direkt daneben befinden sich ein LAN-Anschluss und eine 3,5-mm-Audiobuchse, die du auf der Vorderseite findest. Überraschenderweise verfügt er auch über einen SD-Kartenleser, den ich seit Jahren nicht mehr bei Laptops oder PCs gesehen habe.

Bauqualität und Kompatibilität

Der GEEKOM IT15 fühlt sich sehr robust an. Nichts klappert oder bewegt sich im Inneren des PCs, selbst wenn man ihn hochhebt und dreht. Ich bin zuversichtlich, dass der Computer beim Transport keinen Schaden nimmt, wenn man ihn mit etwas Sorgfalt behandelt.

Ein raffiniertes Feature ist die Möglichkeit, den PC mit der mitgelieferten VESA-Halterung an der Rückseite eines Monitors zu befestigen. Dadurch ist der Computer zwar nicht mehr so leicht zu transportieren, aber er ist auch nicht mehr zu sehen.

Mit der mitgelieferten Halterung kannst du deinen PC an einem Monitor befestigen.

Leistung: Ein solider Arbeitsbegleiter

Zunächst war mir nicht klar, was der ideale Anwendungsfall für einen so kleinen Computer sein sollte. Schließlich ist er zwar tragbar, aber er benötigt trotzdem einen Bildschirm, eine Maus, eine Tastatur und einen Stromanschluss, sodass etwa Arbeiten im Zug nicht möglich ist. Doch dann ist mir aufgefallen, dass der Computer sich gerade für jene eignet, die hybrid von zu Hause und im Büro arbeiten.

Vorausgesetzt, du hast einen Monitor auf deinem Schreibtisch, kannst du den kleinen PC einfach mitnehmen und zur Arbeit fahren. Das Anschließen an einen Bildschirm ist so einfach wie das Einstecken eines einzigen Kabels, und schon kannst du den Computer wie auch daheim nutzen.

Und wenn du den IT15 als solides Arbeits- oder Surfgerät verwenden willst, ist er genau das Richtige für dich. Er ist klein, praktisch und bietet genug Leistung, um alle denkbaren Arbeitsaufgaben zu erledigen. Solange du kein professioneller Video-Editor bist oder komplexe Renderings erstellen musst, wirst du keine Einschränkungen feststellen.

Der SD-Kartensteckplatz wird für viele Profis sehr nützlich sein.

In einem Benchmark zeigte der Computer die für seine Hardware erwartete Leistung, und so fühlt es sich auch an, wenn man ihn benutzt. Die Windows-Installation ist überraschend einfach und sauber, obwohl die Einrichtung eine ganze Weile gedauert hat, da die mitgelieferte Windows-Version etwas veraltet war.

Spiele: 1080p und Raytracing?

Als ich auf der Produktseite das Versprechen von 1080p-Gaming und sogar Raytracing sah, war mir klar, dass ich den Computer auf die Probe stellen muss. Denn meine Erfahrung als langjähriger PC-Spieler sagte mir, dass dies höchstwahrscheinlich das Einzige ist, was der IT15 nicht wirklich liefern kann.

Und mein Instinkt war goldrichtig. Wenn du ein Gelegenheitsspieler bist, der gerne Stardew Valley und gelegentlich eine Partie CS2 spielt, dann ist der Minicomputer genau das Richtige für dich (vorausgesetzt, es macht dir nichts aus, die Grafik ein wenig herunterzudrehen). Aber alles, was komplexer ist, treibt die integrierte Grafikkarte schnell an ihre Grenzen.

Ich habe versucht, Stray auf dem kleinen Computer zu spielen, und selbst bei niedrigen Einstellungen hatte ich mit Bildaussetzern und nicht ganz so flüssigem Gameplay zu kämpfen. Ich bezweifle, dass ein Spiel wie etwa Cyberpunk 2077 mit aktiviertem Raytracing viel bessere Ergebnisse liefern würde.

Obwohl der Computer in einigen Titeln flüssiges 1080p-Gameplay liefert, würde ich nicht empfehlen, den IT15 für diesen Zweck zu kaufen. Wirklich flüssiges Spielen ist bei dem Preis und der Größe dieses Mini-Computers einfach nicht realistisch. Auch wenn die integrierte Grafik in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, ist sie immer noch zu schwach, um ein wirklich angenehmes Spielerlebnis auf der ganzen Linie zu bieten.

System-Spezifizierungen GEEKOM IT15 Größe 117 x 112 x 45,5 mm CPU Intel Core Ultra 9-285H GPU Intel Arc 140T (integriert) Speicher DDR5 5600 MHz (bis zu 64 GB) Speicher NVMe SSD, bis zu 2 TB

Angesichts des jüngsten Aufschwungs und der Fortschritte im Bereich der Handheld-Konsolen erwarte ich jedoch, dass Gaming-PCs mit kleinem Formfaktor in den kommenden Jahren immer weiter verbreitet und realisierbar sein werden. GEEKOM bietet einen kleinen Gaming-PC an, auf dem angeblich Titel wie Cyberpunk 2077 mit 110 FPS laufen, obwohl ich nicht in der Lage war, diese Zahlen zu überprüfen und zu verifizieren.

Mein Fazit zum GEEKOM IT15 Mini-PC

Alles in allem ist der GEEKOM IT15 ein sehr solider Mini-PC, der sich für den normalen PC-Einsatz und die Arbeit eignet. Er ist klein, kompakt, leise und bietet mehr Anschlüsse als die große Mehrheit der PCs auf dem Markt. Sofern du keine Videospiele auf dem Gerät spielst, ist es bemerkenswert leise und erwärmt sich nicht über das erwartete Maß hinaus.

Auch wenn er nicht gänzlich das hält, was er verspricht, ist er dennoch kein schlechter PC, den ich nicht empfehlen würde. Aber nehmen wir an, du suchst nach einem kleinen, tragbaren Spielegerät. In diesem Fall solltest du die Xbox ROG Ally X in Betracht ziehen, die zu einem niedrigeren Preis angeboten wird und eine tragbare Gaming-Lösung für diejenigen bietet, die an PC-Spielen interessiert sind, ohne sich mit einem riesigen Desktop-PC herumschlagen zu müssen.

Der GEEKOM IT15 AI Mini PC kostet normalerweise 1299 Euro. Jetzt, am Black Friday, ist der Preis auf 1099 Euro reduziert. Auch wenn der reguläre Preis etwas happig ist, lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Mini-PC zu testen, solange er im Angebot ist.

GEEKOM hat das für diesen Test verwendete Gerät zur Verfügung gestellt. Der Test selbst wurde nicht vom Hersteller bezahlt oder gesponsert. Der redaktionelle Inhalt dieses Testberichts wurde von GEEKOM weder verändert noch beeinflusst.