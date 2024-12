So günstig waren sie noch nie: Kopfhörer mit fühlbarem Bass im Cyber Week Deal

Bist du ein Fan von Musik, Hörbüchern oder Podcasts? Dann brauchst du Kopfhörer, die mit einem satten Sound, effektiver Geräuschisolation und einem spürbar kräftigen Bass punkten. Bei MediaMarkt gibt es derzeit genau solch ein Modell im Angebot: die Skullcandy Crusher Evo. Dank der Cyber Week kannst du sie aktuell zu einem unschlagbaren Preis ergattern. Bevor wir dir die Details zum Deal verraten, schauen wir uns an, was die Over-Ear-Kopfhörer wirklich zu bieten haben.

So individuell wie du: Skullcandy Crusher Evo

Beim Skullcandy Crusher Evo bekommst du einen leichten und eleganten Bluetooth-Kopfhörer, der komplett ohne lästige Kabel auskommt. Für den Transport lassen sie sich außerdem platzsparend zusammenklappen. Unterwegs verstaust du sie einfach im mitgelieferten Reise-Etui. Wir haben die Crusher Evo bereits getestet, unseren ausführlichen Bericht liest du hier. Spoiler: Die Kopfhörer konnten bei uns im Test vollends überzeugen! Hier haben wir lediglich bemängelt, dass der Klang nicht neutral und der Preis hoch ist. Letzteres Argument hebt sich bei diesem Deal nun auf – denn du zahlst jetzt nur noch weniger als die Hälfte. Aber dazu später mehr.

Die Crusher Evo haben zwar kein Active Noise Cancelling (ANC), aber dennoch sollte dich kaum etwas von deiner Musik oder deinem Podcast ablenken. Denn die geräuschisolierende Passform blendet trotzdem die meisten Geräusche ab – ähnlich, wie bei einem Gehörschutz. Für ordentlichen Wumms sorgt das sensorische Bass-Erlebnis. Die Besonderheit: Die Kopfhörer setzen tiefen Bass in haptisches Feedback um, welches die Over-Ears zum Vibrieren bringt. Dadurch fühlst du den Bass auf einem neuen Level und Tieftöne kommen noch besser zur Geltung. Bässe und den Klang kannst du in der zugehörigen App nach Belieben einstellen.

Smarte Features wie eine Sprachsteuerung liefern weitere Pluspunkte. So kannst du auch mal freihändig deine Musik starten und stoppen oder die Lautstärke ändern – etwa, wenn du gerade am Kochen bist. Die Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden und sind nach etwa einer Stunde Ladezeit am USB-C-Kabel schon wieder einsatzbereit.

Das kosten die Kopfhörer

Bei MediaMarkt kosten die Skullcandy Kopfhörer eigentlich 189,99 Euro. Doch in der Cyber Week wurde hier ordentlich mit dem Rotstift gearbeitet, weshalb jetzt ein Preisschild von nur noch 89 Euro dran hängt. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf den Preisvergleich- und verlauf, dann zeigt sich, dass die Kopfhörer jetzt so günstig wie noch nie zuvor sind. Für den Preis bekommst du hier Top-Kopfhörer, die sich perfekt an dich und deine Vorlieben anpassen. Du sparst dir gerade über 100 Euro beim Kauf, weshalb sich das Angebot im Cyber Week Deal bei MediaMarkt für Musikliebhaber wirklich lohnt.