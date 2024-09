Brandneues Smartphone + Tablet im Tarif: Hier landest du ein mega Schnäppchen

Gestern, den 26. September, hat Xiaomi die neue 14T Serie gelauncht – und direkt einen Tag danach kannst du dir die neuen Smartphones bei O 2 sichern. Im Tarif-Bundle ist dabei aber nicht nur das brandneue Handy enthalten. Du bekommst hier obendrein noch ein Redmi Pro Tablet. Was Xiaomi in der neuen 14T-Serie alles verbaut hat und wie viel du für das O 2 -Bundle zahlen musst, schauen wir uns jetzt an.

Das Xiaomi 14T und das 14T Pro

Schauen wir uns zunächst einmal die Hardware der 14T-Serie an. Während im 14T ein MediaTek Dimensity 8300 Ultra Prozessor verbaut ist, findet man im 14T Pro einen MediaTek Dimensity 9300. Beide Modelle sind damit mehr als zuverlässig im Alltag sowie beim Zocken oder Streaming. Für kristallklare Sicht sorgt in beiden Varianten ein 144-Hz-Display. Bei der Kamera setzt Xiaomi auf ein Leica Summilux Objektiv. Vor allem Hobbyfotografinnen und Fotografen dürfen sich hier über eine mächtige Ausstattung freuen, die eine separate Kamera beinahe überflüssig macht. Das 14T Pro glänzt dabei zudem mit einem Light Fusion 900 Bildsensor, der für gestochen scharfe Details in Licht und Schatten sorgen soll.

Beide Smartphones sind außerdem echte KI-Pakete. Von der Bildbearbeitung über die Videoerstellung bis hin zum Übersetzer. Die KI unterstützt dich bei allen Aufgaben, die du an deinem neuen Handy erledigen willst. Du findest hier zudem verschiedene KI-Funktionen von Google, wie Gemini und Circle to Search.

So viel kostet dich die 14T-Serie

Und wie steht es um den Tarif? Du bekommst im Bundle von O 2 hier monatlich 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Durch den Grow-Vorteil kommen obendrein mit jedem Vertragsjahr weitere 5 GB monatliches Datenvolumen kostenlos on top. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist natürlich ebenso mit dabei wie kostenloses EU-Roaming.

Du bekommst allerdings nicht nur den Tarif und ein neues Top-Smartphone – sondern auch das Redmi Pad Pro. Je nachdem für welches Xiaomi-Modell du dich entscheidest, kostet dich der Vertrag im Monat 29,99 (14T) oder 36,99 Euro (14T Pro) bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Nach der Laufzeit verlangt O 2 bei beiden Deals 29,99 Euro monatlich. Denk hier also gegebenenfalls an eine rechtzeitige Kündigung. Für das Smartphone samt Tablet verlangt O 2 einmalig nur einen Euro. Dazu kommen Versandkosten von 4,99 Euro. Ein Bereitstellungspreis entfällt komplett. Wie sehr sich das Angebot insgesamt lohnt, zeigt diese Rechnung.

Angenommen, du entscheidest dich für das 14T Pro. Dann zahlst du über einen Zeitraum von 36 Monaten hinweg insgesamt 1.337,63 Euro inklusive Versand. Das ist erst mal ein ziemlicher Haufen Geld. Neu würde dich das 14T Pro Modell allerdings schon 799,90 Euro kosten. Das Redmi Pad Pro kommt laut aktuellem Preisvergleich mit mindestens 218 Euro noch dazu. Abzüglich der Gerätekosten rauscht der Preis für den Vertrag auf 319,73 Euro runter. Teilen wir dieses Ergebnis dann durch die Laufzeit von 36 Monaten, zahlst du effektiv nur 8,88 Euro für den Vertrag. Auch wenn auf der monatlichen Rechnung 36,99 Euro stehen, bekommst du hier für dein Geld also wirklich viel. Einen stärkeren Deal für ein nagelneues Smartphone, ein Tablet und so viel Datenvolumen suchst du damit vermutlich vergeblich.