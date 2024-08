War nie günstiger: Diese Überwachungskamera für 22 Euro pro Stück sendet HD in Echtzeit

Diese Situation kennt eigentlich fast jeder: Du bist gerade auf dem Weg zur Arbeit, in den Urlaub oder sonst wo hin und plötzlich schießt dir in den Kopf, dass du vergessen haben könntest, das Licht oder gar den Herd auszuschalten. Was bleibt dir da anderes übrig, als wieder umzukehren? Wer eine Blink Mini 2 Überwachungskamera bei sich zu Hause hat, schaltet sich einfach von unterwegs aus in das smarte Gadget rein und hat umgehend Gewissheit. Und bei tink gibt es einen Doppelpack der kleinen Kameras jetzt so günstig wie nie zuvor.

Für drinnen & draußen: Smarte HD-Kameras mit Bewegungsmeldung & Co.

Der Händler tink verkauft aktuell ein Duo der Blink Mini 2 Überwachungskameras für gerade einmal 44,95 Euro. Warum es sich dabei um ein echtes Schnäppchen handelt, zeigen wir dir am Ende des Artikels. Erstmal wollen wir dir die Vorzüge der smarten Kameras vorstellen.

Direkt zum Start überzeugen die Sicherheitskameras mit einer simplen Einrichtung: Einfach auspacken, mit dem mitgelieferten USB-C-Adapter ans Stromnetz anschließen und die Gadgets über die Blink-App auf dem Handy konfigurieren. Anschließend liefern dir die Kameras Videoaufnahmen in 1080p (HD), mit einem breiten, diagonalen Sichtfeld von 143° – und das sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die Überwachungskameras sind nämlich nach IP65 vor Wasser geschützt.

Als Haustierbesitzer hast du deine Vierbeiner stets im Blick

Der Funktionsumfang kann sich aber ebenso sehen lassen. Dank der Bewegungserkennung bekommst du beispielsweise sofort eine Benachrichtigung auf dein Smartphone, sobald eine Bewegung erkannt wird. Und dank des Live-Video-Features kannst du selbst von unterwegs aus in Echtzeit in die Aufnahmen reinschauen. Wer etwa wie ich Katzenbesitzer ist, kann so problemlos erfahren, was die Vierbeiner alles in der Abwesenheit treiben. Hierbei sorgen kleine verbaute Scheinwerfer sowie die Nachtsicht außerdem dafür, dass sogar in der Nacht brauchbare Aufnahmen entstehen.

Zu guter Letzt punkten die Überwachungskameras noch mit einer Sprachsteuerung sowie einer Zwei-Wege-Audiofunktion. Mithilfe der Blink-App kannst du so jederzeit über die Kameras mit anderen kommunizieren. Dadurch eignen sie sich ebenso als Kamera für die Haustür.

Überwachungskamera-Duo jetzt so günstig wie nie zuvor

Optisch und technisch machen die Blink Mini 2 Überwachungskameras also einen guten Eindruck. Doch wie steht es um den Preis? Bei tink bekommst du aktuell einen Doppelpack des Gadgets für 44,95 Euro im Angebot. Pro Stück kostet sie also nur etwas mehr als 22 Euro. Für den Versand fallen weitere 4,95 Euro an.

Blink Mini 2 Überwachungskameras bei tink im Duo

Bereits ein kurzer Blick auf den Preisvergleich und -verlauf zeigt, wie unfassbar gut dieser Deal ist, denn: Zuvor waren die zwei Sicherheitskameras noch nie so günstig wie jetzt. Und auch wenn du dir die Kameras jeweils einzeln holen würdest – derzeit ab rund 30 Euro – würdest du insgesamt mehr zahlen müssen.

Noch mehr praktische Sicherheits-Gadgets – wie beispielsweise weitere Überwachungskameras oder smarte Türschlösser – findest du hier.