Im Rahmen der Osteraktionen gibt es derzeit nicht nur Marken-Mähroboter von Gardena und Bosch bei Amazon günstiger. Auch bei Media Markt gibt es ein seltenes Angebot: Eine Apple Watch ist durch „Sparnickel“ deutlich reduziert – eine Seltenheit für Apple-Produkte. Doch auch bei Saturn lässt sich zu den Feiertagen dank der „Oster Preisansage“ bares Geld sparen. Wir zeigen dir, was es zu holen gibt.

4K Smart TVs drastisch reduziert

Das kleinste TV-Modell ist der Xiaomi Smart TV 4S mit einem 43 Zoll großen Flat-LED-Bildschirm. Der Fernseher ist WLAN-fähig, sodass du deine Lieblingsfilme und -serien streamen sowie auf Apps und das Netz zugreifen kannst. Der Xiaomi Smart TV 4S läuft unter Android TV 9, bietet allerdings keine Webcam. Ergattern kannst du den 43-Zöller für rund 366 Euro – ein Schnäppchen, bei dem zugeschlagen werden kann.

→ Xiaomi Smart TV 4S bei saturn.de

Alternativ dazu bietet sich der LG OLED48CX9LB an: Der 4K-TV ist mit 48 Zoll ein wenig größer. Das LG-Modell basiert auf webOS 5.0 und ist mit LG ThinQ softwareseitig kombiniert. Der Smart TV bietet CinemaHDR und Dolby Vision für eine bessere Bildqualität sowie DolbAtmos Surround-Sound. Eine integrierte AI sorgt außerdem für ein besseres Seherlebnis. Der LG OLED48CX9LB ist mit dem Google Assistant und Alexa kompatibel.

Kostenpunkt: Du kannst mehr als 500 Euro sparen und den Smart TV für 1.249 Euro kaufen. Diesen Preis kann momentan kein anderer Händler deutlich unterbieten.

→ LG OLED48CX9LB auf saturn.de

Dritter im Bunde ist der 65-Zöller Samsung GQ65Q82T. Der Flatscreen misst 163 Zentimeter in der Diagonale und stellt Inhalte in 4K dar. Samsung setzt auf QLED-Technologie, was für starke Kontraste und satte Farben sorgen soll. Der Fernseher passt sich automatisch an das Umgebungslicht an und kann im Standby-Modus beispielsweise ein beliebiges Gemälde imitieren. Der Samsung GQ65Q82T bietet darüber hinaus eine integrierte Soundanlage, einen Twin-Tuner für Fernsehaufnahmen sowie diverse HDMI-Anschlüsse.

Saturn drückt den Preis von 1.948 auf 1.299 Euro und kann den derzeitigen Bestpreis damit für sich reservieren.

→ Samsung GQ65Q82T bei saturn.de

Smartphone-Angebote: Rabatte auf Samsung und Xiaomi

Samsungs Kassenschlager, das Galaxy A51, bietet Saturn zu Ostern zur Schnapszahl an. 222 Euro verlangt der Händler für das 128-GB-Modell und ermöglicht eine Ersparnis von 39 Prozent. Der derzeitige Bestpreis für das Samsung-Handy. Das Vorjahresmodell kann unter anderem ein 6,5 Zoll großes Display sein Eigen nennen sowie eine Quad-Kamera, die im Test überzeugen konnte. Auch mit einem guten Fingerabdrucksensor, einem Klinkenanschluss und FM-Radio fiel das Galaxy A51 positiv auf.

→ Samsung Galaxy A51 für 222 Euro

Wer sich lieber ein Highend-Smartphone zulegen will, sollte zum brandneuen Xiaomi Mi 10T Pro 5G greifen. Gerade erst auf dem Markt ist das Smartphone schon um fast 20 Prozent reduziert. Saturn knackt die 500-Euro-Grenze, sodass du das Xiaomi Mi 10T Pro 5G nun für rund 520 Euro ergattern kannst. Wie der Name schon verrät, bist du mit dem Xiaomi-Modell gut für den neuesten Mobilfunkstandard 5G ausgerüstet. Zu den Highlights zählen außerdem eine sehr gute Quad-Kamera, eine schnelle Performance und ein 144 Hz-Display.

→ Xiaomi Mi 10T Pro 5G für 519,99 Euro

Oster-Preis-Ansage bei Saturn – weitere Deals

Neben den genannten findest du zahlreiche weitere Osterangebote auf saturn.de. Darunter etwa der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 für 520 Euro, das Asus VivoBook Flip 14 für unter 800 Euro oder auch ein Kaffeevollautomat von Jura für 700 Euro.

Die Rabatte gelten noch bis zum 11. April oder solange der Vorrat reicht. Als Schlussnotiz: Innerhalb der Aktion können die Preise von Zeit zu Zeit variieren.

