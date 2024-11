Samsung Galaxy S24 FE mit unbegrenzten Datenvolumen bei Vodafone sichern

Vor allem Vielsurfer sollten jetzt die Ohren spitzen, denn zusätzlich zu einem Smartphone gibt es bei diesem Angebot auch noch unbegrenztes Datenvolumen. Doch damit nicht genug: Dank eines großzügigen Tauschbonus sowie einem Ankaufservice von deinem alten Gerät ist der Tarif auch echt günstig. Du willst wissen, was dich das Angebot kostet? Dann starten wir direkt.

Das Samsung Galaxy S24 FE im Tarif-Deal

Das nagelneue Galaxy S24 FE (Datenblatt) punktet mit hochwertiger Verarbeitung. Es ist mit einer 8 GB RAM sowie 128 GB internem Speicher ausgestattet. Wenn du gerne Fotos knipst, wird dich die 20-MP-Kamera überzeugen. Das 6,7-Zoll-AMOLED-Display kann sich hier ebenfalls sehen lassen. Unterm Strich bekommst du hier also ein Top-Smartphone von Samsung.

Dieses Gerät können wir dir aktuell in Kombination mit dem GigaMobil M Vertrag von Vodafone empfehlen. Der Tarif schickt dich ins 5G-Netz des Netzbetreibers mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Normalerweise bekommst du hierbei 50 GB mobile Daten pro Monat – aufgrund der Black Week Angebote stellt dir Vodafone jetzt aber einen Unlimited-Vertrag zur Verfügung. Das heißt: Du kannst wirklich so viel surfen, wie du magst.

Eine Allnet-Flat zum Telefonieren und Simsen ist bei dem Tarif ebenfalls enthalten, genauso wie EU-Roaming. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet dich inklusive Samsung Galaxy S24 FE 49,99 Euro pro Monat. Für das Gerät ist eine Einmalzahlung von einem Euro fällig.

Echtes Tarif-Schnäppchen dank Tauschbonus

Du hast vermutlich ein altes Handy, das du dann nicht mehr benötigst – vor allem, wenn du dich jetzt gerade nach einem neuen umschaust. Wie wäre es dann, dein Altgerät in bares Geld umzutauschen? Vodafone schenkt dir nämlich 120 Euro Tauschbonus plus den Restwert deines alten Geräts, wenn du es einschickst. Die 120 Euro werden dann als 10 Euro Rabatt für ein Jahr lang von den Tarifkosten abgezogen.

Rechenbeispiel mit Samsung-Vorgänger

Ein Beispiel: Wenn du bisher das Samsung Galaxy S23 FE besitzt, bekommst du zusätzlich zu den 120 Euro Tauschbonus eine Einmalzahlung von bis zu 162 Euro. Den Gegenwert deines Smartphones kannst du einfach bei der Angebotsauswahl checken.

So funktioniert das Eintauschen

Die Tarifkosten rauschen dank des 120 Euro Bonus in den ersten 12 Monaten von 49,99 Euro auf 39,99 Euro runter. So viel kostet dich der GigaMobil M normalerweise ohne Smartphone – nur ist hier das Samsung Galaxy S24 FE mit an Bord. Je nachdem, wie viel du jetzt noch für dein altes Smartphone einstreichst, sinken deine Kosten weiter.

Wir rechnen das Ganze jetzt am Beispiel des S23 FEs durch. Die Kosten für den Vertrag (über die Laufzeit von 24 Monaten) inklusive Einmalkosten von 1 Euro für das neue Samsung-Handy und 6,99 Euro für den Versand belaufen sich insgesamt auf 1.087,75 Euro. Wenn du jetzt noch 162 Euro für dein altes Gerät bekommst, landen wir bei 925,75 Euro.

Auch ohne Smartphone: Vodafone verbessert seine Tarife



Das Samsung Galaxy S24 FE kostet dich aktuell, wenn du es bei einem seriösen Händler kaufst, 534,99 Euro (Preisvergleich). Verrechnet man diesen Wert mit den Gesamtkosten, rauschen diese auf 390,76 Euro runter, wodurch sich monatliche Effektivkosten von rund 16,28 Euro für den Tarif mit einer unbegrenzten Menge an Datenvolumen ergeben.

Diese Rechnung ändert natürlich nichts daran, dass monatlich 39,99 Euro (ab dem 13. Monat 49,99 Euro) von deinem Konto abgebucht werden. Sie verdeutlicht allerdings, dass du hier dank Tauschbonus, Gegenwert des Altgeräts und aufgestocktem Unlimited-Datenvolumen einen wirklich guten Deal abstaubst.