Neue Smartphones bei Aldi: Schnäppchen? Nicht immer!

Was Aldi Süd mit dem Nokia 3.4 probiert, versucht Aldi Nord mit zwei anderen Smartphone-Angeboten – und das schon ab dem 25. März. Dann kannst du bei dem Lebensmitteldiscounter nämlich einerseits in den Filialen das Samsung Galaxy A12 kaufen. Auf der anderen Seite steht für alle, die es deutlich hochwertiger mögen, das iPhone 11 zur Verfügung. Allerdings nur online über den Aldi Onlineshop. Gute Angebote? Das haben wir für dich überprüft.

Samsung Galaxy A12 bei Aldi kaufen

Von Flensburg bis ins Ruhrgebiet steht in den Nord-Filialen von Aldi ab dem 25. März das Samsung Galaxy A12 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein typisches Einsteiger-Smartphone. Deutlich wird das schon allein an der Tatsache, dass sich Aldi dazu entschieden hat, das 32-GB-Modell des Handys anzubieten. Dabei vertreibt Samsung in Deutschland auch deutlich attraktivere Modelle mit 64 und 128 GB Speicherplatz. Immerhin: Die bei Aldi erhältliche Variante mit 32 GB großem Datendepot ist per MicroSD-Karte um bis zu 1 TB Zusatzspeicher erweiterbar.

Zur weiteren Ausstattung des Telefons gehören unter anderem ein 6,5 Zoll großes Display, 3 GB Arbeitsspeicher und als Prozessor der MediaTek Helio P35. Kleines Ausrufezeichen: Der Akku bietet eine Kapazität von 5.000 mAh. Die Hauptkamera auf der Rückseite löst mit 48 Megapixeln auf. Dazu gesellen sich eine Ultra-Weitwinkelkamera (5 Megapixel) und zwei weitere Sensoren für Makro-Aufnahmen und Tiefenschärfe-Effekte – jeweils mit einer Auflösung von 2 Megapixeln gesegnet. Auf der Vorderseite steht eine 8-Megapixel-Kamera zur Verfügung.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Was kostet das Samsung Galaxy A12?

Angeboten wird das Samsung Galaxy A12 mit 32 GB Speicherplatz bei Aldi Nord zu einem Preis von 119 Euro. Das ist ein richtig gutes Angebot. Denn normalerweise werden für dieses Smartphone-Modell im besten Fall in deutschen Onlineshops knapp 150 Euro fällig. Das Besondere: Das 64-GB-Modell ist sogar für weniger Geld zu haben – aktuell zu einem Preis ab 144 Euro. Mit 128 GB Speicherplatz werden mindestens 179 Euro fällig.

Blind zuschlagen solltest du aber trotzdem nicht. Denn vielleicht gefällt dir ja in der Preisklasse der Smartphones bis 200 Euro ein anderes Handy noch viel besser. Und wenn es etwas noch aktuelleres von Samsung sein soll, kannst du auch auf das Galaxy A52 oder das Galaxy A72 warten. Beide wurden gerade erst vorgestellt.

iPhone 11 bei Aldi kaufen

Wenn du ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante liegen hast, kannst du dich alternativ aber auch für das iPhone 11 von Apple entscheiden. Dieses richtig gut ausgestattete Smartphone steht ab dem 25. März über den Onlineshop von Aldi zur Verfügung.

Das iPhone 11 ist unter anderem mit einem 6,1 Zoll großen Display (828 x 1.792 Pixel) ausgestattet, verfügt über einen 128 GB großen und nicht erweiterbaren Speicherplatz und eine Dual-Kamera (2 x 12 Megapixel). Als Prozessor kommt der Apple Bionic A13 Chip zum Einsatz, dem 4 GB RAM zur Seite stehen.

Apple iPhone 11 Software iOS 13 Prozessor A13 Bionic Display 6,1 Zoll, 828 x 1.792 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.110 mAh induktives Laden USB-Port - IP-Zertifizierung (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Einführungspreis Apple iPhone 11 - 256 GB: 969 €, Apple iPhone 11 - 128 GB: 849 €, Apple iPhone 11 - 64 GB: 799 € Marktstart September 2019

Ist das iPhone 11 bei Apple ein Schnäppchen?

Angeboten wird das iPhone 11 mit 128 GB Speicherplatz bei Aldi zu einem Preis von 699 Euro. Ein guter Preis? Vergleich man ihn mit dem offiziellen Kurs, der im Webshop von Apple selbst abgerufen wird, schon. Denn dort kostet das iPhone 11 aktuell 729 Euro, wenn man sich für das Modell in der von Aldi angebotenen Konfiguration entscheidet.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Andere Online-Shops bieten das iPhone 11 mit 128 GB Speicherplatz schon zu Preisen von unter 670 Euro an. Und bei eBay kannst du es sogar schon für unter 650 Euro kaufen. Das zeigt: Nicht jedes Smartphone-Angebot bei Aldi ist auch automatisch als lupenreines Schnäppchen einzustufen. Ein Preisvergleich kann sich immer lohnen.

Übrigens: Beide Smartphones kannst du mit jeder beliebigen SIM-Karte im Nano-Format nutzen. Oder du verwendest die im Lieferumfang enthaltene SIM-Karte für den Prepaid-Tarif von Aldi Talk – 10 Euro Startguthaben sind inklusive.

