Riesiger Tefal-Abverkauf: Heißluftfritteusen und Co. bis zu 70 Prozent billiger

Noch bis zum 31. Januar kommst du bei MediaMarkt deutlich günstiger an verschiedene Küchengeräte der Marke Tefal. Mit dabei sind natürlich ebenso einige Heißluftfritteusen, wie etwa die Tefal Easy Fry Mega, welche derzeit ganze 70 Prozent im Preis gesenkt wurde! Wir stellen dir dieses und einige weitere Schnäppchen genauer vor.

70 Prozent Rabatt: Beliebte Tefal Heißluftfritteuse deutlich günstiger

Bleiben wir doch direkt bei der Heißluftfritteuse, immerhin winkt dir hier mit 70 Prozent Rabatt auch der größte Preisnachlass der Aktion. Die Tefal Easy Fry Mega punktet – wie der Name schon andeutet – bereits auf den ersten Blick mit ihrem großen Fassungsvolumen von 7,5 Liter. Dadurch kannst du problemlos selbst große Mengen für bis zu acht Personen in einem Rutsch zubereiten. Und dabei bist du auch keinesfalls nur aufs heißluftfrittieren beschränkt: grillen, rösten und backen ist ebenfalls möglich.

Doch natürlich weiß das Küchengerät auch abseits von der Größe zu überzeugen. Ganz grundsätzlich profitierst du hier von allen Vorteilen einer Heißluftfritteuse: Du bereitest verschiedene Zutaten schnell und kross zu, jedoch ganz ohne Öl und mit weniger Energieaufwand im Vergleich mit einem Backofen. Bei der Tefal Easy Fry Mega stehen dir gleich acht voreingestellte Garprogramme für Zutaten wie Pommes, Hähnchen, Fisch, Gemüse und sogar Desserts zur Verfügung. Ein manueller Modus kümmert sich um alles Weitere. Gesteuert wird das Ganze über das intuitive Display samt Drehknopf.

Ruckzuck und ganz easy kommst du mit der Heißluftfritteuse an deine Lieblingsgerichte

Den positiven Grundeindruck verstärkt zudem die durchschnittliche Bewertung von 4,9/5 Sternen bei MediaMarkt (über 85 Rezensionen). Außerdem zeichnet der Elektronikhändler das Gerät als „Wunschlisten-Hit“ aus – die Heißluftfritteuse erfreut sich also scheinbar großer Beliebtheit. Und mit dem aktuellen Rabatt in Höhe von 70 Prozent spricht wirklich nichts mehr gegen den Kauf. Statt ursprünglich fast 300 Euro kommst du jetzt schon für lediglich 89 Euro an das Küchengerät. Mit Blick auf den Preisvergleich ist das besonders bemerkenswert, denn beim nächstbesten Angebot musst du weiterhin über 200 Euro blechen.

OptiGrill, Standmixer und Co. ebenfalls drastisch im Preis gesenkt

Natürlich gibt es im Rahmen der MediaMarkt-Aktion noch viele weitere Tefal-Geräte im Angebot. Mein ganz persönliches Highlight ist dabei der OptiGrill. Das Standard-Modell GC705D ist derzeit um 68 Prozent im Preis gesenkt und dadurch schon für nur 99 Euro zu haben. Hier ist im Netz ebenfalls kein anderer Händler günstiger. Unsere weiteren Empfehlungen findest du hier:

Übrigens: MediaMarkt verkauft nicht nur Küchengeräte der Marke Tefal, sondern auch ausgewählte Produkte von WMF und Krups noch bis zum 31. Januar günstiger. Einen Überblick über alle Küchen-Deals findest du hier.