Riesiger Januar-Abverkauf bei MediaMarkt bald vorbei: Letzte Chance für bis zu 70 % Rabatt

Jeden Januar lockt MediaMarkt mit der groß angelegten Wahnsinns-Schnell-Verkauf-Aktion (WSV), bei der es Preisnachlässe in zahlreichen Produktkategorien gibt. Egal ob ein kabelloser Dyson-Staubsauger, hochwertige Fernseher oder ein OptiGrill – hier wird fast jeder fündig. Wir haben die Angebote durchforstet und die besten Schnäppchen herausgesucht. Aber Achtung: Die Aktion endet am Montag, dem 27. Januar (9 Uhr morgens), und läuft damit nur noch für kurze Zeit.

Bis zu 70 Prozent Rabatt: Tefal Heißluftfritteuse und OptiGrill sagenhaft günstig

MediaMarkt wirbt mit Rabatten bis zu 70 Prozent. Das klingt stattlich. Aber vielleicht ist damit ja nur ein langweiliges Ladekabel oder eine Smartphone-Hülle gemeint? Nicht wirklich. Wir haben zum Beispiel dieses Angebot zu einer Heißluftfritteuse von Tefal gefunden. Statt knapp 300 Euro (UVP) stehen hier dank 70 Prozent Rabatt tatsächlich nur noch 89 Euro auf der Rechnung. Das Küchengerät verfügt über ein Fassungsvermögen von 7,5 Litern, das für bis zu acht Portionen in einem Durchgang reichen soll. Automatische Garprogramme helfen dir außerdem dabei, etwa Pommes, Hähnchen, Pizza, Gemüse oder Fisch ganz leicht zuzubereiten.

Tefal Easy Fry Mega Heißluftfritteuse – Display und Steuerung

Das ist aber kein Einzelfall der Rabattaktion. Auch den Tefal GC705D OptiGrill kannst du mit fast 70 Prozent Rabatt abstauben. So stehen statt rund 310 Euro (UVP) hier jetzt nur noch 99 Euro auf dem Preisschild. Auch dieser Küchenhelfer ist mit mehreren Programmen ausgestattet, die dir bei der perfekten Zubereitung von Steaks, Sandwiches und Co. helfen. Mehr zu dem Gerät erfährst du in diesem Artikel. Zudem kannst du bei MediaMarkt derzeit noch weitere Tefal-Schnäppchen entdecken.

Fernseher und Soundbar bei MediaMarkt stark rabattiert

Der Samsung „GU55DU7170U” 4K-TV mit 55 Zoll ist zwar „nur“ 38 Prozent reduziert, ist aber dennoch für einen fairen Preis zu haben. 488 Euro stehen jetzt noch im virtuellen Schaufenster, wodurch du mehr als 300 Euro im Vergleich zum UVP sparst. Der Fernseher überzeugt mit UHD-Auflösung und Bildverbesserungs-Features, wie einem Film-Modus, Mega Contrast oder UHD Dimming.

Alternativ ist auch ein OLED-Modell mit 55 Zoll von LG im Angebot. Vom UVP des LG „OLED55B49LA” zieht MediaMarkt gerade sogar 52 Prozent ab und verkauft den Fernseher mit besonders satten Farben und tiefen Schwarzwerten für nur noch 899 Euro. Passend dazu kann sich außerdem eine Soundbar lohnen, um einen noch besseren Klang bei deinem nächsten Filmabend genießen zu können. Die Philips TAB 5309/10 Soundbar mit Subwoofer kostet jetzt dank 45 Prozent Rabatt nur noch 109 statt 199,99 Euro bei MediaMarkt.

Dyson Akkusauger 250 Euro günstiger und viele weitere Schnäppchen

Und wenn du schon immer einmal einen echten Dyson Akkusauger haben wolltest, könnte sich ein Blick auf den Dyson V15 Detect Absolute für dich lohnen. Der ist gerade nämlich satt 31 Prozent rabattiert, wodurch du nur noch 549 Euro zahlen musst. Bis zu 60 Minuten Laufzeit, 660 Watt Leistung und ein präziser Lichtstrahl, der feinste Partikel sichtbar macht, sorgen für ein top Gesamtpaket.

Dyson V15 Detect Absolute Stauberkennung

Weitere lohnenswerte Schnäppchen der WSV-Aktion von MediaMarkt haben wir dir hier in einer Übersicht zusammengefasst:

Wenn du selbst stöbern möchtest, solltest du darüber hinaus direkt auf der Aktionsseite bei MediaMarkt vorbeischauen.