Revolution für deine Ohren: Diese ANC-Kopfhörer mit krassem Bass sind jetzt richtig günstig

Du liebst Musik, Hörbücher und Podcasts? Dann brauchst du Kopfhörer mit richtig gutem Klang, ANC und einem Bass, der dir bis in Mark und Bein fährt. Bei MediaMarkt bekommst du gerade genau ein solches Modell. Es handelt sich um die Skullcandy Crusher ANC 2, die es aktuell dank Black Friday Rabatt bei MediaMarkt so günstig wie nie zuvor gibt. Bevor wir dir das Angebot verraten, machen wir erst einmal den Deal-Check und schauen, was die Over-Ear-Kopfhörer so drauf haben.

So individuell wie du: Skullcandy Crusher ANC 2

Bei diesen Bluetooth-Kopfhörern mit einem 40 mm Treiber handelt es sich um einen echten Alleskönner. Cool hierbei ist, dass du richtig viele Einstellungsmöglichkeiten hast. So kannst du in der Skull-iQ App einen Hörtest machen und ein auf dein Gehör abgestimmtes Soundprofil erstellen. Damit holst du das absolute Maximum aus deiner Musik heraus. Wir haben die Crusher ANC 2 bereits getestet, unseren ausführlichen Bericht liest du hier. Spoiler: Die Kopfhörer konnten bei uns im Test vollends überzeugen!

Die Crusher ANC 2 sind mit Active Noise Cancelling (ANC) ausgestattet, sodass dich nichts von deiner Musik oder deinem Podcast ablenkt. Die Stärke des ANC lässt sich dabei ganz einfach in der App anpassen. Für ordentlichen Wumms sorgt das Sensory-Bass-Erlebnis. Auch dieses kannst du einstellen und die Bässe in der Intensität, wie du sie magst, erleben.

Smarte Features wie eine Sprachsteuerung oder die Kopplung von mehreren Geräten liefern weitere Pluspunkte. Wenn du zum Beispiel gerade einen Film über deinen Laptop ansiehst und einen Anruf bekommst, schalten die Kopfhörer so automatisch um und du kannst telefonieren. Dank vier integrierter Mikrofone, die Umgebungsgeräusche mittels KI unterdrücken, bist du außerdem immer gut zu verstehen.

Die Kopfhörer haben bei eingeschaltetem Noise Cancelling eine Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden und sind nach etwa 2,5 Stunden Ladezeit am USB-C-Kabel wieder einsatzbereit. Unterwegs verstaust du sie einfach im mitgelieferten Reise-Etui.

Das kosten die Kopfhörer

Bei MediaMarkt lässt sich Skullcandy die Kopfhörer eigentlich 229,99 Euro kosten. Doch am Black Friday wurde hier ordentlich mit dem Rotstift gearbeitet, weshalb jetzt ein Preisschild von nur noch 119 Euro dran hängt. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf den Preisvergleich, zeigt sich, dass die Kopfhörer damit so günstig wie noch nie zuvor sind. Für den Preis bekommst du hier High-End-Kopfhörer die sich wie ein Maßanzug an dich und deine Vorlieben anpassen. Du sparst dir heute über 110 Euro beim Kauf, weshalb sich das Angebot im Black Friday Sale bei MediaMarkt für Musikliebhaber wirklich lohnt.