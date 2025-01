Wer kennt es nicht: Mobilfunkanbieter werben mit quasi geschenkten Smartphones, doch durch den erhöhten Monatspreis zahlst du am Ende dann doch deutlich mehr als gedacht? Es gibt jedoch auch Ausnahmen: Wir haben jetzt nämlich ein Telekom-Bundle zum Pixel 9 in der MediaMarkt Tarifwelt entdeckt, das sich absolut lohnt. Selbst mit dem Tarif zahlst du hierbei nämlich deutlich weniger, als beim Einzelkauf des Smartphones. Wie das geht, zeigen wir dir jetzt.

→ Direkt zum Tarif-Deal!

Das steckt alles im Telekom-Tarif

Doch eins nach dem anderen. Zunächst schauen wir uns den Telekom-Tarif mal etwas genauer an. Für monatlich 19,99 Euro bekommst du hier 20 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Betreibers. Die herausragende Netzabdeckung der Deutschen Telekom in Kombination mit der Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s sollte dabei frustfreies Surfen unterwegs garantieren. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat sowie gratis EU-Roaming.

Neben den monatlichen Grundkosten kommen noch einmalig 39,99 Euro als Anschlussgebühr sowie insgesamt 43,95 Euro für das Pixel 9 samt Versand auf dich zu. Gleichzeitig kannst du über einen Wechselbonus aber auch direkt wieder 50 Euro sparen, wenn du nach der Aktivierung eine SMS mit Bonus an die 22234 sendest. Und dieser Bonus trägt seinen Teil dazu bei, dass du bei dem Telekom-Bundle echt gehörig sparen kannst.

Wir rechnen vor: Pixel 9 ohne Tarif ist sogar teurer!

Eingangs haben wir versprochen, dass sich das Tarif-Angebot zum Pixel 9 mehr lohnt als ein Einzelkauf des Google-Handys. Und genau das beweisen wir dir jetzt mit unserer Rechnung.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommen bei dem Telekom-Bundle Kosten in Höhe von 513,70 Euro zusammen (Wechselbonus bereits abgezogen). Und damit ist das Wichtigste schon durchgerechnet, denn mit einem fixen Blick auf den Einzelpreis für das Pixel 9 wird unsere Eingangsthese schnell bestätigt. Das Google-Gerät kostet im Netz momentan nämlich mindestens 608 Euro und war einzeln zuvor sogar noch nie günstiger. Bei der Tarif-Handy-Kombi aus der MediaMarkt-Tarifwelt kommst du jetzt aber nochmal 95 Euro günstiger ran!

Damit lohnt sich das Angebot sogar, wenn du eigentlich gar kein Interesse an einem neuen Mobilfunkvertrag hast. Außerdem kommen hierdurch keine hohen Einmalkosten auf dich zu, was bei Beträgen von über 600 Euro für das Pixel 9 durchaus ein Kauf-Hindernis sein kann. Eine Sache musst du aber unbedingt beachten: Nach Ablauf der Mindestlaufzeit steigen die Monatskosten für den Tarif auf fast 30 Euro pro Monat. Denk aber einfach an eine rechtzeitige Kündigung und dann steht dem Pixel-Schnäppchen nichts im Weg!