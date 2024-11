Oral-B und Braun können einpacken: Oclean schmeißt Zahnbürsten im Black Friday Sale raus

Putzt du deine Zähne noch mit einer Handzahnbürste oder bist du auf den Zug der elektrischen Zahnbürsten aufgesprungen? Der diesjährige Black Friday ist die optimale Gelegenheit, um deine alte Bürste in die Tonne zu treten und ein elektrisches Modell in dein Badezimmer einziehen zu lassen. Der Hersteller Oclean hat dafür nämlich einige aufregende Deals in petto, die wir dir jetzt vorstellen.

Black Friday Sale bei Oclean

Insgesamt winken hier bis zu 50 Prozent Rabatt auf verschiedene Bundles. Und auch ab einem bestimmten Einkaufswert werden die Preise gedrückt. Praktisch ist, dass der Discount automatisch an der Kasse abgezogen wird. Zusätzlich gibt es viele Gratis-Extras, die du dir jedoch manuell in den Warenkorb legen musst.

Diese Geschenke gibt es zu holen

Ein Doppel-Deal mit Sparpotential ist der Exclusive-Twin-Deal. Hier bekommst du zwei graue X Pro Elite Zahnbürsten. Diese putzen mit einer Frequenz von bis zu 84.000 Vibrationen pro Minute und verfügen über insgesamt 32 Intensitätsstufen. Du kannst vier verschiedene Putzmodi auswählen und ein Bildschirm auf der Zahnbürste zeigt dir an, welche Bereiche du bisher nicht so gut geputzt hast. So vergisst du nie wieder eine Stelle. Dank KI-Andruckkontrolle gestaltet sich deine Zahnreinigung noch schonender. Außerdem ist der Motor der Bürste super leise, was die Reinigung sehr angenehm machen soll. Der Akku hält laut Oclean überdurchschnittliche 35 Tage.

Im Lieferumfang befindet sich zusätzlich noch zwei praktische Wandhalterungen für die Zahnbürsten sowie zwei Packungen Zahnseidesticks und insgesamt sechs Wechselköpfe. Das Set kostet dich ohne Rabatt 202,68 Euro. Oclean streicht diesen Preis und verkauft das Bundle für nur 109,90 Euro. Für zwei Zahnbürsten plus Geschenke ist das ein wirklich guter Preis, den du bei Oral-B oder Braun vergeblich suchst.

Ein weiteres spannendes Angebot ist das Perfect-Pair-Package, bestehend aus zwei X Pro Zahnbürsten, eine in Rosa und die andere in Blau. Zudem sind zwei Reiseetuis sowie jeweils sechs Wechselköpfe enthalten. Oclean schenkt dir zusätzlich den S1, einen UV-Sterilisator, der die Zahnbürsten von Bakterien befreit. Das Ganze hat einen Warenwert von 274,99 Euro, du bekommst es dank Black Friday Rabatt allerdings schon für 139,90 Euro.

Rabattcodes um noch mehr zu sparen

Wenn du nur eine einzelne Zahnbürste brauchst, sieh dir mal den Bestseller-Deal an. Hier gibt es die X Pro Elite mit sechs Bürstenköpfen und einer Packung Zahnseidesticks für nur 79,90 Euro anstatt 116,79 Euro. Richtig günstig kommst du außerdem mit diesem Paket weg. Du hast die Wahl zwischen der Oclean X Lite (für 51,90 Euro) oder der X Lite Smart Zahnbürste (für 58,90 Euro). Zusätzlich gibt es sechs Wechselköpfe.

Oclean bietet neben diesen attraktiven Deals auch produktbezogene Rabattcodes an. Diese können jedoch nicht mit den anderen Angeboten kombiniert werden. Nachfolgend haben wir sie für dich zusammengefasst:

50 % Rabatt auf die Flow S Sonic Zahnbürste: OCFLOW50

43 % Rabatt auf die W10 Munddusche: OCW10SAVE

30 % Rabatt auf Bürstenköpfe: BH8CTSAVE