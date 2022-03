DSL von O₂ per Option jetzt mit einem Jahr Netflix gratis: So funktioniert’s

Insgesamt stehen bei O₂ Stand 2022 fünf Internet-Tarife zur Auswahl. Eine Telefon-Flat ist immer mit dabei und eine Datenvolumen-Begrenzung wie beim Handyvertrag gibt es im DSL-Bereich nicht. Unterschieden wird bei den O₂ my Home S-, M-, L-, XL- und XXL-Tarifen bei der Geschwindigkeit für Download und Upload. Dadurch ergeben sich Listenpreise von 24,99 Euro bis 69,99 Euro pro Monat. Wenn du deinen Tarif online buchst, gibt es allerdings Preisvorteile und Rabatte.

Aktion im Frühling 2022: Buchst du zu deinem O₂-Tarif auch noch ein Paket des IPTV-Angebots O₂ TV, erhältst du einen Gutschein für ein Jahr lang Netflix Standard. Mehr dazu weiter unten im Artikel.

O₂ DSL mit 10 Euro Rabatt im ersten Jahr

Schließt du einen der DSL-Tarife ab, zahlst du im ersten Jahr 10 Euro weniger, insgesamt gibt es also 120 Euro Rabatt. So ergeben sich folgende Preise für diese Tarife mit der jeweiligen Download-Geschwindigkeit:

10 MBit/s im O₂ my Home S – 12 Monate lang 14,99 Euro, danach 24,99 Euro

50 MBit/s im O₂ my Home M – 12 Monate lang 19,99 Euro, danach 29,99 Euro

100 MBit/s im O₂ my Home L – 12 Monate lang 24,99 Euro, danach 34,99 Euro

Einmalig berechnet O₂ dann noch einen obligatorischen Anschlusspreis in Höhe von 69,99 Euro.

Doppelter Rabatt beim 250er-Tarif, Gigabit nur mit Glasfaser

Den größte flächendeckend verfügbaren Tarif, O₂ my Home XL mit 250 MBit/s Download, gibt es im ersten Jahr sogar mit doppeltem Rabatt. Das heißt, hier gibt es nicht nur 10, sondern 20 Euro Nachlass, sodass du 12 Monate lang 24,99 Euro zahlst und danach erst den Listenpreis von 44,99 Euro. Das heißt auch, dass der XL-Tarif im ersten Jahr nicht teurer ist als die L-Option. Und auch in der Gesamtrechnung sind es hier 240 statt 120 Euro Rabatt.

Die absolute Top-Option ist der Tarif O₂ my Home XXL. Hier gibt es 1.000 MBit/s Download und 200 MBit/s Upload-Geschwindigkeit. Der Gigabit-Tarif hat aber auch seinen Preis – 69,99 Euro kostet er in den ersten 12 Monaten, danach 79,99 Euro. Buchbar ist er nur bei vorliegendem Glasfaser-Anschluss – was ihn streng genommen von den üblichen DSL-Tarifen abgrenzt.

Mehrere Rufnummern und TV-Pakete: Weitere Zubuchoptionen

Bei Bedarf kannst du zu den DSL-Optionen noch weitere Features hinzubuchen. Ohne Aufpreis nutzt du die Festnetz-Flat mit einer Rufnummer. Möchtest du mehrere Rufnummern nutzen, kannst du dies für 2,99 Euro monatlich dazunehmen. Dann öffnet der Anbieter zwei Leitungen, über die gleichzeitig telefoniert werden kann – insgesamt lassen sich darüber dann bis zu 10 Rufnummern nutzen.

Kombinierbar ist der DSL-Vertrag auch mit O₂ TV. Das IPTV-Abo basiert auf dem Angebot von waipu.tv und bietet zahlreiche TV-Sender per Stream an – darunter auch einige, die linear nicht empfangbar sind (O₂ TV Testbericht lesen). Je nach Stufe kannst du O₂ TV auch mit Angeboten von Sky Ticket koppeln. Je nach Auswahl kostet das dann 4,99 Euro bis 14,99 Euro pro Monat.

O₂-TV-Special: Netflix für ein Jahr lang gratis

Nun zur Aktion im Frühling 2022: Buchst du O₂ L zu deinem DSL-Tarif, kannst du direkt eine Netflix-Option auswählen und erhältst den beliebten Streaming-Dienst für Filme und Serien ein Jahr lang komplett gratis. Das funktioniert so: Nach der erfolgreichen Buchung erhältst du einen Guthaben-Code per Mail oder SMS. Diesen kannst du in einem bestehenden oder neuen Netflix-Konto einlösen und erhältst den Gegenwert für ein Jahr lang Netflix Standard in deinem Netflix-Konto gutgeschrieben (12 × 12,99 Euro, insgesamt 155,88 Euro). So kannst du auch Netflix Premium mit dem Guthaben verrechnen, kommst dann aber eben kein ganzes Jahr mit hin. Mehr zum Netflix-Special-Angebot bei O₂ erfährst du hier.