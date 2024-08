Nur noch für kurze Zeit: Otto schmeißt Miele Waschmaschine raus

Eine Waschmaschine möchte man nicht alle paar Jahre neu kaufen müssen. Wenn du das vermeiden möchtest, solltest du lieber gleich auf Qualität setzen. Und die bekommst du bei Miele. Denn die angebotene Waschmaschine „WSB203 WCS“ ist auf 20 Jahre Lebensdauer getestet und so besonders langlebig. Außerdem bietet sie mit acht Kilogramm Füllvolumen viel Platz für die Wäsche einer ganzen Familie.

Mit diesen Features punktet die Waschmaschine

Bei der Miele Waschmaschine handelt es sich um einen klassischen Frontlader, die schmutzige Wäsche wird also von vorn in die Waschtrommel gegeben. Die acht Kilogramm Füllvolumen sollen perfekt für Familien mit bis zu vier Personen geeignet sein. Insgesamt verfügt die Waschmaschine dabei über 12 Programme, mit denen du Unterwäsche, Jeans, Hemden, Shirts, Outdoor-Kleidung und Co. effektiv sauber bekommst. Weiterhin cool: Mit der Imprägnierfunktion erzeugt die Maschine wasserabweisende Eigenschaften bei deiner Kleidung. Praktisch ist zudem die Dampffunktion, die dafür sorgt, dass Falten reduziert werden und du im Anschluss nicht mehr oder nur noch weniger bügeln musst.

Neben einem Eco-Programm, das besonders ressourcenschonend arbeitet, gibt es auch ein Express-Programm, wenn’s mal schnell gehen muss. Mit der Startzeitvorwahl kannst du die Waschmaschine darüber hinaus so einstellen, dass sie zum Beispiel fertig ist, wenn du von der Arbeit wiederkommst. Und ebenfalls wichtig ist der Energieverbrauch, da du sicher keine hohen Folgekosten und einen allzu negativen Einfluss auf die Umwelt haben möchtest. Und hier glänzt die Waschmaschine mit der exzellenten Energieeffizienzklasse A (A bis G) ebenfalls.

Preistipp: Darum solltest du jetzt nur bei Otto zuschlagen

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? Otto reduziert die Miele Waschmaschine gerade um 17 Prozent. Was zunächst nicht wahnsinnig viel klingt, sind am Ende über 150 Euro Rabatt. So zahlst du statt 959 Euro (UVP) jetzt nur noch 799 Euro. Allerdings kommen noch Versandkosten hinzu, sodass du am Ende bei 838,95 Euro landest. Günstiger findest du das Haushaltsgerät derzeit aber dennoch nirgendwo sonst (siehe Preisvergleich). Das Otto-Angebot gilt jedoch nur noch bis einschließlich des 31. Augusts – viel Zeit zum Zuschlagen bleibt dir also nicht mehr.