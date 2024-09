Nur rund 30 Euro für dieses absolute Must-have: Jetzt auf Amazon zuschlagen

Manche Dinge sollte man einfach zu Hause oder unterwegs mit dabeihaben. Dieses Amazon-Schnäppchen gehört definitiv dazu. Die Rede ist von Smart Tags. Mit diesen kleinen Dingern wirst du nämlich nie wieder Wertgegenstände verlieren. Und das Beste: Du bekommst bei Amazon aktuell gleich vier Stück zum absoluten Billigpreis von nur 31,99 Euro.

Dieses Gadget kann jeder brauchen

Mit diesen Trackern hast du all deine wichtigsten Gegenstände immer im Blick, denn sie funktionieren wie ein Ortungsgerät. Du packst sie einfach in deine Geldbörse, deinen Koffer oder hängst sie an deinen Schlüsselbund. Den Standort deiner Habseligkeiten kannst du dann über die „Wo ist?“-App auf deinem iPhone nachverfolgen. Du hast kein iPhone? Macht nichts. Am Ende dieses Artikels stellen wir dir auch ein Smart-Tag-Schnäppchen für Android-Smartphones vor.

Entfernst du dich zu weit von den mit Trackern versehenen Gegenständen, erhältst du automatisch eine Benachrichtigung auf dein Telefon. Befindest du dich in einem Umkreis von bis zu 50 Metern um die Smart Tags, kannst du einen Alarm auslösen, sodass du etwa dein Portemonnaie leichter wieder findest. Für Outdooraktivitäten sind die Tags obendrein nach IP67 wasser- und staubgeschützt. Außerdem sind sie mit einer austauschbaren Batterie ausgestattet, die bis zu einem Jahr halten soll. Und jetzt holst du dir bei Amazon gleich vier Stück der Smart Tag für günstige 31,99 Euro.

Wenn du kein iPhone hast, kommen die obigen Smart Tags nicht für dich infrage. Doch wir haben auch zwei gute Alternativen für Android-Smartphones herausgesucht. Wie wäre es mit diesen Modellen von Maginon? Bei Aldi bekommst du aktuell zwei Stück für 24,99 Euro. Hier hast du die Wahl zwischen schwarzen oder weißen Modellen.

Die Smart Tags von Aldi haben wir dir hier bereits vorgestellt.

Möchtest du lieber etwas mehr Geld in ein Markenprodukt investieren? Bei Amazon gibt es derzeit Smart Tags von Samsung Galaxy im Viererpack für nur 69,79 Euro. Ohne Rabatt müsstest du hier 129,90 Euro zahlen. Die Tracker haben eine Batterielaufzeit von bis zu 500 Tagen. Auch hier findest du eine IP67-Wasser- und Staubschutzzertifizierung. Egal, für welches Angebot du dich entscheidest, sicher ist auf jeden Fall, dass stundenlanges Suchen und verlorene Schlüssel mit den Tags der Vergangenheit angehören.

