Nur 13€ im Monat! Spannendes Google-Handy mit Vodafone-Tarif zum Hammerpreis

Du brauchst keinen Vielsurfer-Tarif, sondern möchtest einfach nur kostengünstig surfen sowie telefonieren und dazu ein tolles Smartphone zum Schnäppchen-Preis abgreifen? Dann haben wir hier den perfekten Deal für dich! Bei MediaMarkt bekommst du aktuell nämlich das Pixel 6a für lediglich 33,33 Euro zum Vodafone-Tarif dazu. Dieser bietet dir neben 5 GB Datenvolumen im Monat immerhin noch eine Telefon-Flat. Doch aufgepasst: Das Angebot läuft nur bis zum 3. Juli (9 Uhr). Es ist im Grunde nur an diesem Wochenende verfügbar.

5 GB Vodafone-Tarif mit Telefon-Flat & ohne Firlefanz

In diesem Wochenend-Schnäppchen gibt’s einen simplen Tarif ohne Schnickschnack zum Pixel 6a. So werden dir für monatlich 12,99 Euro 5 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 21,6 MBit/s – was für die meisten Nutzer im Alltag ausreicht. Dazu gesellt sich noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze, SMS kosten hingegen extra.

Neben dem Grundpreis von 12,99 Euro im Monat, fallen einmalig weitere 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Für das Pixel 6a zahlst du hingegen lediglich 38,28 Euro (inklusive Versand). Ein waschechtes Schnäppchen, denn im Netz kostet das Google-Smartphone einzeln aktuell mindestens 336 Euro oder mehr.

Schnell sein lohnt sich: Dieser Tarif-Deal läuft nur kurze Zeit

Darum machst du hier ein Schnäppchen

Doch wie genau rechnet sich das Tarif-Bundle und spart man hier wirklich? Einzeln kostet der Vodafone-Tarif bei freenet im Angebot aktuell zwar monatlich nur 10,99 Euro, doch dieser Preis gilt ausschließlich für die ersten 12 Monate. Anschließend zahlst du hier für die 5 GB monatlich satte 21,99. Beim MediaMarkt-Angebot bleiben die monatlichen Kosten über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten hingegen stets bei 12,99 Euro.

Dies sorgt – gemeinsam mit dem Schnäppchen-Preis von 38,28 für das Pixel 6a (inklusive Versand) – für eine ordentliche Ersparnis bei dem Tarif-Bundle. So fallen hierbei nach 24 Monaten Gesamtkosten in Höhe von rund 390 Euro an. Demgegenüber steht ein Einzelpreis für Tarif plus Smartphone von über 602 Euro. Insgesamt sparst du bei dem MediaMarkt-Angebot also immerhin 212 Euro. Wenn du also wirklich einen simplen Tarif ohne Schnickschnack oder unnötige Extras suchst, kannst du im Bundle mit dem Pixel 6a einen tollen Deal machen.

→ Pixel 6a mit 5 GB Datenvolumen für 12,99 Euro im Monat

Pixel 6a – Ein starkes Google-Handy zum Schnäppchen-Preis

Falls du das Pixel 6a noch nicht kennst: Das Google-Gerät besticht im Alltag mit einer tollen Leistung, ist zudem überaus kompakt und kommt – genauso wie der Tarif – ohne unnötigen Schnickschnack daher. So ist das Smartphone mit seinem 6,1 Zoll großen OLED-Display beispielsweise überaus handlich. In puncto Schärfe weiß der Bildschirm mit einer Pixeldichte von 431 ppi ebenfalls vollends zu überzeugen. Die Bildwiederholrate fällt mit 60 Hz hingegen nicht ganz so stark aus, im Alltag fällt dies vielen Nutzern aber bestimmt gar nicht auf. Außerdem wirkt sich die geringe Bildwiederholrate auch positiv auf ein Highlight beim Pixel 6a aus: der starken Akkulaufzeit. Der 4.410-mAh-Akku hielt in unserem Test nämlich locker über einen Tag lang durch.

Google Pixel 6a Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,1 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.410 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Strahlwasser (Wasserhahn)) Gewicht 178 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 459 € Marktstart Juli 2022

Ein Vorteil bei allen Google-Smartphones macht sich im Alltag ebenfalls bemerkbar: Dadurch, dass sowohl Soft- als auch Hardware aus einem Haus stammen, ist eine reibungslose und flüssige Nutzererfahrung garantiert. Außerdem punktet der Hersteller in Sachen Modellpflege und liefert lange Updates für seine Handys. Beim Speicher musst du hingegen mit 128 GB auskommen. Wenn du jetzt Interesse an dem Tarif-Bundle hast, solltest du schnell zuschlagen. Das Angebot läuft nämlich nur noch bis zum 3. Juli (9 Uhr)