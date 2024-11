Mit Absaugstation: Aldi schmeißt original Roborock-Saugroboter für unter 290 Euro raus

Während hier und da Black Week Angebote aus dem Boden sprießen, wirbt Aldi mit den Top Deals der Woche als Gegenbewegung. Hier lohnt es sich definitiv, einen Blick hineinzuwerfen – denn du findest starke Deals aus so gut wie allen Bereichen. Eins unserer Highlights: Der Saugroboter Q5 Max+. Denn den holst du dir gerade samt Absaugstation für unter 290 Euro – für ein erstklassiges Modell von Roborock ist das ein richtig guter Preis. Alle Details zum Deal bekommst du hier.

Roborock Q5 Max+: Jetzt bei Aldi für unter 290 Euro!

So gut ist der Preis

Es ist dein Traum, endlich nicht mehr staubsaugen zu müssen? Dann schau auf jeden Fall mal bei Aldi vorbei. Denn hier gibt’s den Marken-Saugroboter Roborock Q5 Max+ gerade über 100 Euro preiswerter. So kommst du für nur noch 289 Euro an den smarten Haushaltshelfer. Und das ist ein richtig guter Preis, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Günstiger ist momentan nämlich kein anderer Anbieter.

Saugstark, ausdauernd und komfortabel: Das kann der Roborock Q5 Max+ Saugroboter

Der Roborock Q5 Max+ arbeitet mit einer hohen Saugkraft von 5.500 Pa, um auch tief sitzenden Schmutz aus Teppichen entfernen zu können. Die DuoRoller-Bürste sorgt zudem dafür, dass selbst hartnäckiger Schmutz problemlos beseitigt wird und sich Tierhaare weniger verheddern. Dabei orientiert er sich mit LiDAR-Sensoren in deinen vier Wänden und findet effiziente Routen. Und auch in Sachen Akkulaufzeit läuft der Roborock-Roboter anderen Modellen den Rang ab. Bis zu 240 Minuten am Stück kann das smarte Helferlein saubermachen. Das soll für eine Reinigung von bis zu 350 Quadratmeter Fläche ausreichen.

Auch spannend: Saugroboter von Dreame mit irrem Rabatt

Nun ist im Karton des Roborock Q5 Max+ aber auch noch eine Absaugstation enthalten, die den Saugroboter nach getaner Arbeit automatisch entleert. Dadurch sollst du bis zu sieben Wochen lang Ruhe haben und musst keinen Staubbehälter selbst per Hand entleeren. Weiterhin cool: Du kannst den Saugroboter auch per Alexa, Siri oder Google Home steuern. Ein einfacher Sprachbefehl genügt und die Reinigungsfahrt startet oder stoppt. Darüber hinaus lassen sich individuelle Reinigungspläne erstellen und Verbotszonen einrichten, die der Roboter nicht befahren soll. So gehst du sicher, dass nichts kaputtgeht und kannst die Putzfahrt automatisch starten lassen, wenn du nicht zu Hause bist.