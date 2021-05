Bei MediaMarkt laufen die neuen Wochenend-Angebote unter dem Motto „Breaking Deals„. Die Angebote bilden eine breite Palette ab und bringen zahlreiche Deals zu Top-Preisen mit sich. Daneben laufen die „Smartphone-Deals“ mit ebenfalls einigen Top-Angeboten aus der Handy-Welt.

MediaMarkt-Angebote enden am Montag

Die Breaking-Deals sind noch bis Montagabend im Angebot, bei den Smartphone-Deals ist das Ende früher in Sicht. Hier endet die Aktion bereits am Montagmorgen um 9:00 Uhr. Sollten Produkte vorher ausverkauft sein, werden sei aussortiert, überall gilt also das Motto: „Solange der Vorrat reicht“. Wir haben die Schnäppchen-Highlights herausgesucht. Ein Smartphone, eine Auswahl an OLED-Fernsehern und einen edlen Kaffeevollautomaten von Jura. Gleichzeitig laufen bei Saturn außerdem noch die Apple Days – mit zahlreichen und seltenen Sonderangeboten rund um iPads und Co. – eben alles, mit Apfel-Logo drauf. Hier haben wir die Apple-Aktion genauer unter die Lupe genommen.

OLED-Fernseher deutlich unter 2.000 Euro

Fernseher mit OLED-Technologie zählen zu den besten TV-Geräten, die es auf dem Markt gibt. Neben Marktführer LG haben auch Philips und Sony diese Fernseher im Angebot. Wer sich für die Technologie entscheidet, weiß: Hier wird’s nicht billig. Dafür verspricht die Technik ein absolut reines und kontrastreiches Bild. Gleich drei Angebote gibt es hier in der MediaMarkt-Aktion. Alle Modelle kommen aus dem Preisbereich um 2.000 Euro, sind im Angebot jetzt aber ein gutes Stück günstiger:

Der günstigste Fernseher der OLED-Modelle im Angebot, hat zusätzlich noch das Philips-Feature Ambilight mit an Bord. Das erweitert den Bildinhalt durch in die Seiten eingelassene LEDs atmosphärisch und sorgt so für einen echten Hingucker. Alle drei TV-Geräte lösen in 4K-Qualität auf, das LG-Modell basiert auf der Smart-TV-Oberfläche webOS. Bei Philips und Sony ist Android TV für die Smart-TV-Funtionen verantwortlich. Beide Lösungen unterstützen die gängigen Streaming-Apps, lassen sich in Smart-Home-Umgebungen einbinden und sind sogar per Sprache bedienbar.

Atmosphäre über den Fernseher hinaus: Philips Ambilight.

Empfehlung der Redaktion: Der Philips OLED TV mit 55 Zoll ist der günstigste und bietet dank Ambilight ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal. Wem die 55 Zoll zu klein sind, der macht mit dem um 10 Zoll größeren LG-Modell allerdings keineswegs einen Fehler.

Xiaomi Mi 11 Lite: Neu auf dem Markt und schon günstiger

Das Xiaomi Mi 11 Lite ist noch ganz frisch auf dem Markt. Es ist einer der heißesten Tipps im Bereich der 300-Euro-Smartphones und rutscht trotz Preisempfehlung von 329 Euro in der MediaMarkt-Aktion jetzt sogar unter die magische Grenze: Für 289 Euro ist es am Wochenende im Angebot.

Das Smartphone bietet ein – zu diesem Preis – hervorragendes Gesamtpaket in Sachen Verarbeitung, Ausstattung, Akku, Kamera und Leistungsvermögen. Schönheitsfehler: die Version im Angebot unterstützt noch keinen 5G-Mobilfunk. Vor allem Freunde von besonders leichten Mobiltelefonen werden ihre Freude an dem Xiaomi-Gerät haben. Laut Hersteller bringt es nur 157 Gramm auf die Waage. Hier findest du alle detaillierten Daten zu dem Gerät.

Jura Kaffeevollautomat bei MediaMarkt und Expert im Angebot

Kaffeevollautomaten der Schweizer Marke Jura stehen für erstklassige Qualität und nachhaltigen Service. Das zahlt auf den Preis ein. Auch im Angebot kostet die Jura ENA 8 noch 849 Euro. Immerhin ein gutes Stück günstiger als die 1.000 Euro, die der Hersteller für die Maschine angibt.

Für frischen Espresso-Kaffee im Home-Office aus frisch gemahlenen Bohnen oder für den Cappuccino nach Feierabend, ist das Gerät mit allen notwendigen Eigenschaften – auch dem integrierten Milchschäumer – ausgerüstet. Auf Knopfdruck bereitet die Maschine das Lieblingsgetränk zu.

Die Jura ENA 8 arbeitet mit 15 Bar Pumpendruck und bietet eine Maximalleistung von 1.450 Watt. Der Wassertank fasst insgesamt 1,1 Liter Wasser. Die Maschine ist zudem Bluetooth-kompatibel. Wofür das gut ist? Du kannst die Kaffeebestellung deiner Gäste per Smartphone-App aufnehmen und als „Sammelbestellung“ an die Maschine schicken. Nur die Tasse musst du dann noch selbst drunterstellen.

Im Preisvergleich gibt es derzeit sogar noch einen günstigeren Deal zu der Maschine: Bei Expert kostet die Jura ENA 8 829 Euro. Bei MediaMarkt ist die von vorne stets helle Maschine mit weißen, schwarzen und roten Elementen verfügbar. Am günstigsten ist die schwarze Variante.