Mach dein Wohnzimmer zum Kino: 3 top Beamer-Schnäppchen rund um den Black Friday

Noch bis zum Cyber Monday (2. Dezember) gibt es einige Heimkino-Schnäppchen des Herstellers Dangbei zu ergattern. Besonders spannend ist dabei der Dangbei Atom Mini Beamer, den du auch problemlos mit auf Reisen oder zu Freunden nehmen kannst. Alle Details und die besten Deals findest du hier.

Dieser kompakte Beamer passt in jede Tasche und erzeugt Bilder mit bis zu 4,5 Metern Diagonale

Der Dangbei Atom ist kaum größer als ein Taschenbuch und wiegt nur 1,28 kg. Du kannst ihn also problemlos für einen Filmabend mit zu Freunden nehmen. Aber auch im heimischen Wohnzimmer nimmt der Mini Beamer kaum Platz weg. Trotz seiner geringen Größe muss er sich technisch aber nicht vor größeren Modellen verstecken. Denn er erzeugt Bilder mit bis zu 1.200 Lumen Helligkeit und Filme und Co. zeigt er in FHD an. Schließt du per HDMI ein 4K-fähiges Gerät, wie etwa einen Apple TV 4K oder einen Blu-ray-Player an, ist der Beamer sogar in der Lage, Bilder in 4K auf die Wand zu projizieren. Ansonsten lassen sich Apps wie Netflix, YouTube, RTL+ und Co. auch direkt mit dem Beamer starten.

Weiterhin unterstützt der Projektor HDR10 und HLG für ein noch besseres Bild und kann eine riesige Fläche von bis zu 180 Zoll projizieren – das sind rund 4,5 Meter in der Diagonale! KI hilft außerdem dabei, das Bild in Kürze perfekt einzustellen. So justiert sich das Bild automatisch, Hindernisse werden vermieden und der Beamer führt eine Trapezkorrektur durch, damit das Bild nicht verzerrt. Das passiert nämlich oft, wenn der Projektor nicht genau ausgerichtet ist. Dazu sorgen die Laserlichtquellen dafür, dass der Dangbei Atom bis zu 20 Jahre lang seine Projektionsleistung beibehalten kann. Der Mini-Beamer ist zur Zeit 300 Euro reduziert und kostet so nur noch 699 statt 999 Euro. Eine Reisetasche erhältst du gerade ebenfalls kostenfrei dazu. Diese musst du jedoch manuell dem Einkaufswagen hinzufügen.

Premium-Beamer: Bis zu 200 Zoll Projektionsfläche und 4K

Bist du auf der Suche nach einem High-End-Beamer für dein Wohnzimmer, solltest du dir einmal den Dangbei DBOX02 (Mars Pro 2) 4K-Beamer ansehen. Dieser kann 4K-Bilder erzeugen und eine Leinwand mit einer erstaunlichen Größe von bis zu 200 Zoll ausfüllen. Du holst dir hiermit also wirklich ein eigenes Kino nach Hause. Hast du nicht so viel Platz, kannst du aber auch auf bis zu 60 Zoll Projektionsfläche heruntergehen. Und dank der Helligkeit von 2.450 ISO-Lumen lassen sich hierüber sogar in der Dämmerung oder bei Tageslicht Filme und Serien streamen. Der Premium-Beamer kostet aktuell 1.399 Euro.

Budget-Modell von Dangbei schon für unter 270 Euro

Sind dir die genannten Beamer zu teuer, hat der Hersteller noch einen weiteren Projektor im Angebot. Im Dangbei N2 sind die beliebtesten Streamingdienste direkt integriert und er erzeugt immerhin ein Bild von bis zu 120 Zoll in FHD. Durch die 400 Lumen Helligkeit sollte der Beamer allerdings nur im Dunkeln eingesetzt werden. Und der Preis: 269 Euro statt 439 Euro – du sparst also 170 Euro. Weitere Angebote von Dangbei findest du zudem bei Amazon.