Ist denn schon Weihnachten? Hier gibt's das Samsung Galaxy S24 irre günstig

Die Weihnachtsgeschenke für Freunde, Familie und entfernte Verwandte hast du bereits alle zusammen? Super, dann kannst du jetzt auf die Suche nach einem Präsent für dich selbst gehen. Wir hätten da etwas. Und zwar das Samsung Galaxy S24 inklusive 50 GB Tarif. On top profitierst du noch von 100 Euro Wechselbonus sowie dem Gegenwert deines alten Geräts. Klingt spannend? Dann lies jetzt weiter.

Das Samsung Galaxy S24 im Angebot bei freenet

Bei freenet bekommst du das S24 in der Variante „Marble Gray“ mit 128 GB Speicherplatz. Das Smartphone punktet mit einem 6,2-Zoll-Display und ist mit jeder Menge KI-Funktionen ausgestattet, die dich beim Fotografieren und in deiner Produktivität unterstützen. Die Technik fußt auf einem Exynos 2400 Prozessor. Ein 4.000-mAh-Akku verleiht dem Smartphone genügend Saft, um dich durch den Tag zu begleiten. Wenn du mehr erfahren willst, schau doch mal in unserem Test vorbei. Hier hat sich das Samsung Galaxy S24 eine stolze Wertung von 4,5/5 Sternen verdient und unser Tester nannte es ein „Kleines Top-Smartphone ohne Kompromisse“.

Das Gerät kostet dich in der oben genannten Ausführung ohne Tarif aktuell 599 Euro (Preisvergleich). Und bei freenet? Da zahlst du nur 9,99 Euro.

Diesen Tarif gibt’s direkt dazu

Zu den 9,99 Euro für das Smartphone kommen noch die Kosten für die Allnet Flat mit 50 GB. Für 29,99 Euro im Monat landest du hier im 5G-Netz von Telefonica. Zur Verfügung steht dir dabei eine Downloadgeschwindigkeit von maximal 50 Mbit/s mit den bereits angesprochenen 50 GB 5G-Datenvolumen. Inklusive EU-Roaming und Flat für Telefonie und SMS. Der Vertrag muss für 24 Monate laufen, danach hast du eine Kündigungsfrist von einem Monat. Hinzu kommt ein Anschlusspreis von 39,99 Euro, der Versand ist allerdings kostenfrei.

Ganz wichtig: Wenn du dein altes Smartphone einsendest, sicherst du dir einen 100 Euro Sofortbonus, der bereits in den hier aufgeführten Preisen enthalten ist. Doch damit nicht genug: Du bekommst zusätzlich noch den Restwert deines Altgeräts ausgezahlt und kannst so die Kosten weiter drücken! Wie viel du bekommst, kannst du hier überprüfen. Ein Beispiel: Für mein altes iPhone 12 würde ich noch maximal 166 Euro bekommen.

Insgesamt zahlst du für den Tarif inklusive Einmalzahlungen über die Vertragslaufzeit hinweg 769,74 Euro. Abzüglich des idealo-Preises von 599 Euro für das Samsung Galaxy S24 landen wir jetzt bei nur noch 170,74 Euro für die 50 GB. Und wenn du dann noch einen guten Ankaufswert für dein altes Gerät abstauben kannst, ist der Deal nahezu geschenkt!