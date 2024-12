iPhone 16 Pro Max und AirPods Pro 2 zum Mega-Preis: O2 macht's möglich

Hier wartet nämlich das Apple iPhone 16 Pro Max in Kombination mit den AirPods Pro 2. Zusätzlich gibt es noch den O 2 Mobile M Tarif und Gratis O 2 -TV, wodurch das Angebot zu einem echt spannenden Deal wird. Du willst mehr wissen? Los geht’s.

iPhone 16 Pro Max im Super-Bundle

Das iPhone 16 Pro Max ist das Non-Plus-Ultra in der neuen Reihe von Apple. Es ist mit einem Super Retina XDR Display ausgestattet und das OLED-Panel sorgt für eine brillante Darstellung all deiner Inhalte. Wenn du gern fotografierst, wird dich die Kamera, welche aus drei Linsen besteht, umhauen. Am Gerät findest du ein 48-MP-Fusion-Weitwinkel, ein 48-MP-Ultraweitwinkel und ein 12-MP-Teleobjektiv. Deine besten Selfies gelingen mit der 12-MP-TrueDepth-Kamera. Für maximale Leistung arbeitet im Inneren ein A18 Pro Chip, der die Ladezeiten verkürzen und die Akkuleistung optimieren soll.

Nun bekommst du bei O 2 aber nicht nur das Smartphone, sondern auch noch die passenden Kopfhörer. Die AirPods Pro 2 kommen mit aktiver Geräuschunterdrückung und personalisiertem 3D-Audio daher. So kannst du komplett in deine Musik oder Hörbücher eintauchen.

Der O2 Mobile M Tarif – So viel musst du zahlen

Der O 2 Mobile M Tarif kommt mit 30 GB Highspeed-Datenvolumen im 5G-Netz daher. Dir steht also eine Downloadgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s zur Verfügung. Außerdem profitierst du hier vom Grow-Vorteil und kassierst pro Jahr weitere 5 GB. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind im Preis inbegriffen.

All das bekommst du für einen monatlichen Preis von 69,99 Euro. Cool ist: O 2 schenkt dir den Anschlusspreis. Für die Apple-Geräte zahlst du einmalig nur einen Euro sowie 4,99 Euro Versand. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten und das iPhone 16 Pro Max sowie die AirPods zahlst du in 36 Raten ab. Wahlweise auch in 24 Raten, allerdings erhöhen sich die monatlichen Kosten dann auf 90,99 Euro.

Auf 36 Monate gerechnet zahlst du hier rund 2.526 Euro. Einzeln würde dich das iPhone 16 Pro Max (Preisvergleich) in etwa 1.369 Euro und die AirPods Pro 2 (Preisvergleich) 241 Euro kosten. Ziehen wir diese Preise von den Gesamtkosten ab, zahlst du für den Tarif effektiv nur rund 25 Euro im Monat.

Das Angebot von O 2 wird durch den Streamingdienst O 2 -TV noch attraktiver. Wenn du dich für das Bundle entscheidest, bekommst du nämlich aktuell drei Monate O 2 -TV M gratis. Du erhältst Zugriff auf 130 Sender in HD sowie eine Vielzahl an Serien und Filmen. Du kannst auf vier Geräten gleichzeitig streamen und 100 Stunden deiner Lieblingsshows aufnehmen. Nach Ablauf dieses Gratiszeitraums kostet dich das Abo 6,99 Euro im Monat. Denk also hier an eine rechtzeitige Kündigung, wenn du den Service nicht mehr nutzen willst.