iPhone 15 + 100 Euro quasi geschenkt: Wer hier nicht zuschlägt, ist selbst schuld

Das iPhone 15 wurde erst 2023 vorgestellt und ist auch ein Jahr später noch ein Smartphone der Spitzenklasse. Insbesondere, da der Nachfolger nur in wenigen Bereichen kleine Upgrades bekommen hat. Daher ist das Vorjahresmodell im Jahr 2024 ebenso noch immer eine richtig gute Wahl für Apple-Fans. Und in der MediaMarkt Tarifwelt sicherst du dir das Smartphone jetzt rechnerisch gratis zu einem Top-Tarif.

iPhone 15 und Tarif: Das steckt im Bundle

Das iPhone 15 bietet ein richtig starkes Gesamtpaket aus 6,1-Zoll-OLED-Display, Apple Bionic 16 Prozessor, einer erstklassigen Dualkamera (48 + 12 Megapixel) und IP68-Schutz vor Staub und Untertauchen in Wasser. Ein Update auf das neue iOS 18.1 ist hiermit ebenfalls problemlos möglich. Je nach Geschmack kannst du bei dem MediaMarkt-Angebot zwischen fünf Farben wählen – außerdem bekommst du 128 GB internen Speicherplatz. Reicht dir das nicht aus, kannst du aber natürlich mit einem Cloudspeicher nachhelfen.

Da das Angebot von der MediaMarkt Tarifwelt angeboten wird, ist hier … Überraschung: auch ein Tarif mit dabei. Der heißt O2 Mobile L und bietet ein sattes Datenvolumen von 70 GB im 5G-Netz. Hiermit surfst du mit bis zu 300 MBit/s ruckelfrei und ohne lange Wartezeiten. Jedes Jahr kommen obendrein dank des Grow-Vorteils noch weitere 10 GB monatliche Daten on top. Und damit nicht genug, ist hier auch eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming inkludiert. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.

Günstiger als der Tarif allein – dank 150 Euro Wechselbonus

Nun fragst du dich sicher, was das Ganze kosten soll. Einmalig zahlst du für das iPhone 15 einen Euro Gerätepreis (+4,95 Euro Versandkosten). Dazu kommt noch ein einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. Und jeden Monat zahlst du zusätzlich eine Grundgebühr von 39,99 Euro. Klingt nach einer Menge? Nicht wirklich, denn der hier enthaltene Tarif kostet allein bereits 39,99 Euro bei O2. Bei MediaMarkt zahlst du also weniger als 50 Euro Aufpreis (1 Euro Gerätepreis + 4,95 Euro Versandkosten + 39,99 Euro Anschlusspreis) und bekommst dafür noch ein komplett neues iPhone 15 dazu.

Jetzt kommt aber noch ein weiterer Clou: Nimmst du deine alte Rufnummer mit, sicherst du dir außerdem 150 Euro Wechselbonus. So holst du dir die rund 50 Euro nicht nur zurück, sondern kommst insgesamt sogar günstiger dran, als wenn du dir den Tarif einzeln bestellen würdest. Das macht das Angebot zu einem echten Kracher.