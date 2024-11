iPhone 15 Knaller bei MediaMarkt: Hier holst du es dir so günstig wie selten

In der MediaMarkt Tarifwelt gibt es häufig gute Smartphone-Schnäppchen zu entdecken. Und so ist es auch jetzt wieder. Denn zurzeit kannst du dir ein iPhone 15 mit wahlweise einem 100-GB- oder 300-GB-Tarif sichern. Erstaunlich ist, dass die Kosten dennoch gering sind. Wir schauen uns die Angebote genauer an, die noch bis zum 30. November laufen – zumindest, wenn sie nicht bereits vorher ausverkauft sind.

iPhone 15 mit starkem Tarif: Das bekommst du im Detail

Vorneweg: Das iPhone 15 ist zwar aus 2023, das bedeutet aber nicht, dass es zu alt oder schlecht ist. Vielmehr ist es auch ein Jahr später noch ein hervorragendes Smartphone. Die Mischung aus richtig guten Kameras, einem top Display und einer erstklassigen Performance machen das Apple-Smartphone weiterhin zu einer richtig guten Wahl. Dafür sparst du aber eine Menge im Vergleich zum iPhone 16. Wer also etwas weniger ausgeben möchte, ist hiermit bestens bedient.

Insbesondere bei den Angeboten der MediaMarkt Tarifwelt lässt sich jetzt einiges sparen. Gerade kannst du dir das iPhone 15 nämlich in diversen Farben mit 128 GB Speicherplatz und O2-Tarif holen. Je nachdem, wie viel Datenvolumen du benötigst, kannst du zwischen 100 und 300 GB wählen. Der einmalige Gerätepreis sowie die monatliche Grundgebühr variieren selbstverständlich – aber dazu später mehr.

Egal, für welchen Tarif du dich entscheidest: Du surfst immer im 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s. Außerdem profitierst du vom sogenannten Grow-Vorteil von O2. Hierdurch wächst dein Datenvolumen jedes Jahr um weitere 10 GB im Monat an. Dazu kommt noch eine Allnet- und SMS-Flat – EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Im Überblick: So viel kosten die Deals

Kommen wir nun zu den Kosten. Je nachdem, welchen Tarif du wählst, musst du unterschiedlich viel zahlen. Eine Übersicht findest du hier:

O2 Mobile L Promo mit 100 GB 5G/LTE-Datenvolumen

Einmaliger Gerätepreis: 79 Euro

Einmalige Anschlusskosten: 39,99 Euro

Monatlicher Grundpreis: 29,99 Euro

Versandkosten: 4,95 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit: 843,70 Euro

O2 Mobile XL Promo mit 300 GB 5G/LTE-Datenvolumen

Einmaliger Gerätepreis: 1 Euro

Einmalige Anschlusskosten: 39,99 Euro

Monatlicher Grundpreis: 34,99 Euro

Versandkosten: 4,95 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate Mindestlaufzeit: 885,70 Euro

Wie du siehst, zahlst du für das Dreifache an Datenvolumen insgesamt nur rund 40 Euro mehr. Mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der O2 Mobile XL Promo mit 300 GB 5G/LTE-Datenvolumen somit definitiv die bessere Wahl. Allerdings benötigt nicht jeder so ein großes Datenpaket. Auch mit 100 GB kommst du schon sehr weit und sparst nochmal etwas. Welcher Tarif besser zu dir passt, musst du also selbst entscheiden. Aber aufgepasst: Ab dem 25. Monat werden beide Tarife teurer. Daher solltest du überlegen, ob du nicht lieber frühzeitig kündigst und dich nach einem neuen Angebot umschaust.