iPhone 15 im Mega-Deal: Hier kommst du ultra günstig an einen 70-GB-Tarif

Der Clou der Doppelkartenaktion: Du bekommst gleich zwei Tarife zum monatlichen Preis von einem. Dadurch sparst du eine Menge und kannst den zweiten Tarif entweder auf einem weiteren Gerät nutzen oder mit einem Freund bzw. einem Familienmitglied teilen. Zusammen mit einem iPhone 15 bekommst du hier ein richtig üppiges Bundle. So viel sparst du wirklich – wir haben zusammengerechnet.

iPhone 15 im Bundle mit zwei Tarifen: Das steckt drin

Schauen wir zunächst, was du in diesem Bundle alles bekommst. Im Zentrum steht das iPhone 15, welches dir eine top Ausstattung in puncto Kameras, Performance und Display bietet. Du hast die Wahl zwischen einem Modell in Rose, Schwarz, Blau, Grün oder Gelb. Dazu gesellt sich gleich zweimal der Tarif O 2 Mobile L. Der bietet dir jeweils 70 GB im 5G-Netz. Somit hast du ein ziemlich großes Datenvolumen, mit dem du unterwegs etwa problemlos Serien und Filme streamen oder auch nahezu unbegrenzt Social Media oder Spotify nutzen kannst.

Dank 5G und der Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s surfst und streamst du dabei nicht nur besonders schnell, sondern auch stabil. Aber das ist noch nicht alles. Denn dank des Grow-Vorteils steigt das monatliche Datenvolumen um 10 GB pro Jahr. So hast du im zweiten Jahr bereits 80 GB im Monat zur Verfügung und im dritten sogar 90 GB im Monat. Dazu kommt dann noch eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und dank EU-Roaming nutzt du dieselben Konditionen ebenso im EU-Ausland. Das ist zum Beispiel perfekt für den Sommerurlaub oder die nächste Dienstreise.

Preis-Check: So rechnet sich der Deal

Kommen wir zu den Kosten. Für das Bundle aus iPhone 15 und zwei 70-GB-Tarifen zahlst du einmalig 89 Euro. Hinzu kommen monatliche Kosten von 39,98 Euro für beide Tarife zusammen. Normalerweise würde bereits einer der Tarife so viel kosten. Dazu kommen 4,95 Euro für den Versand sowie einmalig 39,99 Euro Anschlusspreis. Über die gesamte Laufzeit von 24 Monaten entstehen so Kosten in Höhe von 1.093,46 Euro. Zum Vergleich: Fürs iPhone 15 allein müsstest du momentan noch mindestens 721 Euro zahlen. Somit bleiben für die beiden Tarife Kosten von insgesamt rund 370 Euro übrig. Pro Tarif und pro Monat entspricht das einer Grundgebühr von je ca. 7,75 Euro – ein echt starker Preis!