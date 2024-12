Beim Smart-Home-Spezialisten tink gibt es derzeit attraktive Rabatte auf smarte Heizkörperthermostate und viele weitere Produkte für ein vernetztes Zuhause. Unter den Angeboten finden sich nicht nur smarte Thermostate, sondern auch eine hochwertige Soundbar, ein smartes Fleischthermometer und andere spannende Gadgets. Hier sind die besten Angebote für dich.

5 smarte Heizkörperthermostate im Set für unter 150 Euro

Smart-Home-Technik kann dein Leben nicht nur komfortabler und schöner, sondern auch sicherer machen. Ob smarte Beleuchtung, Lautsprecher oder Heizkörperthermostate, aber auch Sicherheitskameras und Co. – vernetzte Geräte bieten vielseitige Vorteile. So lassen sich ebenfalls viele der hier vorgestellten Produkte miteinander verbinden und etwa per App oder Sprachbefehl steuern. Und wenn du Automationen erstellst, sorgst du für noch mehr Komfort und Sicherheit in deinen vier Wänden.

Eines meiner absoluten Favoriten im Bereich Smart Home sind smarte Heizkörperthermostate. Denn sie sorgen nicht nur für mehr Komfort, du sparst auch noch einiges an Energie und Geld. Wenn du nicht zu Hause bist oder schläfst, kann die Heizung etwa automatisch heruntergefahren werden und bei offenen Fenstern schalten sich die Heizkörper von selbst ab. Das Homematic IP Starter-Set „Heizen“ mit 5 Heizkörperthermostaten „Basic” ist gerade rund 30 Euro reduziert und kostet so nur noch 149,95 Euro. Hiermit machst du bis zu 5 Heizkörper smart und stattest so deine gesamte Wohnung damit aus. Einzelne Thermostate kannst du bei Bedarf aber einfach noch hinzukaufen.

Premium-Soundbar, smartes Fleischthermometer und mehr bei tink

Außerdem richtig stark ist das Angebot zu der Harman Kardon Soundbar „Citation Multibeam 700”. Diese senkt tink nämlich gerade um satte 60 Prozent im Preis und möchte so nur noch 199,95 statt 499,99 Euro dafür haben. Die Soundbar hebt deinen TV-Sound auf ein neues Level und kreiert Surround-Sound in deinem Wohnzimmer. Du kannst sie aber nicht nur beim Fernsehen, sondern auch als Bluetooth-Lautsprecher nutzen. Der integrierte Google Assistant hilft dir zudem, alle sonstigen Smart Home Geräte zu steuern oder etwa Musik per Sprachbefehl zu starten.

Weiterhin sicherst du dir das smarte Fleischthermometer Meater Pro / 2 Plus gerade mit satten 31 Prozent Rabatt für nur noch 94,95 Euro. Das hilft dir dabei, beim Grillen, im Ofen oder in der Pfanne perfekte Ergebnisse zu erzielen. In der Meater App siehst du genau, wann dein Grillgut fertig ist und dank bis zu 75 Metern Reichweite kannst du dich auch durchaus ein gutes Stück von der Küche entfernen, während das Abendessen schmort.

Weitere coole Deals der Aktion: