Am 14. Februar ist Valentinstag und damit der perfekte Anlass, um der liebsten Person in deinem Leben eine kleine Aufmerksamkeit zu schenken. Die Blumen und Pralinen kannst du dieses Jahr aber getrost im Supermarkt lassen, richtig gute Geschenkideen liefert nämlich HUAWEI. Im Onlineshop des Herstellers warten drei Sets, die sich perfekt für Pärchen eignen. Aber natürlich kannst du hier auch zuschlagen, wenn du Single bist. Von den guten Preisen profitierst du allemal.

Smartwatch-Deals bei Huawei

Watch GT 4 im Valentinstags-Bundle

HUAWEI bietet dir anlässlich des Valentinstags jetzt die Watch GT 4 im Doppelpack an. Die Uhr unterstützt dich bei deinen Workouts, dafür stehen über 100 verschiedene Sportmodi zur Auswahl. Features wie ein Herzfrequenz- und Temperatursensor tracken deine Gesundheit 24/7. Praktischerweise hält ihr Akku bis zu zwei Wochen lang durch. Wir haben die Uhr bereits getestet, unsere Einschätzung liest du hier.

Zum Valentinstag gibt es die Watch GT 4 bei HUAWEI im Doppelpack mit einem braunen und einem weißen Lederarmband. Dabei ist eine Uhr mit 46 mm etwas breiter als die andere mit 41 mm. Für beide Uhren zahlst du jetzt 299 Euro (Einzelpreis 199 Euro).

Ein gänzlich anderes Design bringt die Watch Fit 3, denn sie ist mit einer Breite von 9,9 mm besonders dünn. Auch diese Smartwatch ist super zum Sportmachen geeignet. Auf ihrem 1,82 Zoll AMOLED-Display kannst du all deine Gesundheitsdaten einsehen. Um jederzeit einsatzbereit zu sein, hat die Watch eine maximale Akkulaufzeit von zehn Tagen. Im Doppelpack kostet sie dich 214 Euro. Einzeln verlangt HUAWEI 139 Euro für dieses Modell. Dabei ist eine der Uhren mit einem grauen Nylon-Armband ausgestattet, bei der anderen kannst du dich zwischen Beige, Grün, Pink oder Schwarz entscheiden.

Kopfhörer im Doppelpack abstauben

Neben den Angeboten zu Smartwatches bietet HUAWEI auch die FreeClip Kopfhörer im Valentinstags-Bundle an. Du bekommst hier zwei Kopfhörer, in Rosa und in Schwarz, für insgesamt 279 Euro. Normalerweise zahlst du für ein Paar schon 179 Euro. Die Kopfhörer ermöglichen dir vollen Musikgenuss, während du trotzdem noch deine Umgebung wahrnimmst. Durch das OpenEar-Design sind die Kopfhörer federleicht und sehr komfortabel zu tragen. Sie haben eine Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden. Für Anrufe in klarer Qualität filtern sie automatisch Störgeräusche heraus. Auch die Kopfhörer durften wir bereits testen und waren begeistert. Mehr dazu liest du hier.

Die Doppelpack-Angebote bei HUAWEI laufen nur noch bis zum 14. Februar. Danach gelten wieder die normalen Preise. Wenn du noch nach weiteren Produkten stöbern möchtest, klick doch einfach mal hier und wirf einen Blick in den Onlineshop von HUAWEI.