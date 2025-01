Google Pixel 8a: So günstig bist du noch nie dran gekommen!

Wir haben einen ziemlich guten Deal zum Google Pixel 8a entdeckt, den wir dir nicht vorenthalten wollten. MediaMarkt verkauft es aktuell für 399 Euro. Ein guter Preis, aber mit einem kleinen Trick geht es noch besser. Und zwar so günstig wie noch nie zuvor. Wie du an das Smartphone zu einem Top-Preis kommst, verraten wir dir jetzt.

Google Pixel 8a – jetzt zum Spottpreis

Das Smartphone ist noch kein Jahr auf dem Markt und ist zeitgemäß vollgepackt mit spannenden KI-Funktionen. Es sorgt so beispielsweise für gelungene Gruppenfotos und hilft dir bei deiner Produktivität. Ausgestattet mit einem Akku, der bis zu 24 Stunden halten soll, kommst du locker durch den Tag. Das Gerät kommt außerdem mit einem Arbeitsspeicher von 8 GB und einer SSD-Speicherkapazität von entweder 128 GB oder 256 GB. Angetrieben wird das Smartphone von einem Google Tensor G3 Prozessor. Wenn du noch mehr über das Google Pixel 8a erfahren möchtest, wirf einen Blick in unser Datenblatt.

MediaMarkt hat das Google Pixel 8a in den „Wahnsinns-Schnell-Verkauf“ mit aufgenommen. Diese Aktion läuft noch bis zum 27. Januar und du kannst bei einzelnen Artikeln bis zu 70 Prozent vom UVP des Herstellers sparen. Beim Pixel 8a in der 128-GB-Variante hat MediaMarkt 27 Prozent gestrichen. Statt 549 Euro zahlst du jetzt also nur noch 399 Euro. Für die Version mit 256 GB Speicher zahlst du währenddessen statt 609 Euro jetzt 465 Euro.

Altes Handy einsenden und doppelt sparen

Die 399 Euro für das Smartphone kannst du noch mal ordentlich drücken, wenn du beim Google Ankaufsservice mitmachst. Dafür tauschst du dein altes Handy, das du ja ohnehin nicht mehr brauchst, wenn du ein neues kaufst, ein. Dafür gibt es dann 100 Euro Bonus plus den Wert deines alten Handys.

Auf dieser Website kannst du checken, wie viel dein jetziges Smartphone wert ist. Dank des 100 Euro Bonus rauscht der Preis für das Pixel 8a (128 GB) beim Altgerät-Eintausch in jedem Fall auf 299 Euro runter. Damit ist es so günstig wie bisher noch nie zuvor, zumindest mit Blick auf diesen Preisvergleich und -verlauf. Je nachdem, wie viel du noch für dein eingeschicktes Gerät bekommst, reduzieren sich die Kosten zudem noch weiter. Den Ankaufsservice kannst du für beide Speichervarianten des Smartphones nutzen. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Smartphone bist, aber nicht viel Geld auf einmal ausgeben möchtest, ist das hier eine echt gute Möglichkeit, um zu sparen.