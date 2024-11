Fast 60 Prozent Rabatt: Riesiger LG OLED-TV mit 144 Hz jetzt zum Discounterpreis

Der OLED evo TV von LG punktet in so gut wie allen Bereichen und ist jetzt deutlich günstiger erhältlich. Dabei kannst du dich entscheiden, ob du riesige 65 Zoll Bildschirmfläche willst oder dir 55 Zoll ausreichen. Sollte der OLED-TV nicht bereits vorher ausverkauft sein, hast du im Zuge der Black Week Deals von MediaMarkt noch bis zum 28. November (20 Uhr) Zeit, dir das Angebot zu sichern.

Super hell, gestochen scharf und satte Farben: Das bietet der OLED-TV

Bei dem Angebot handelt es sich um den Fernseher mit der Bezeichnung LG „OLED65C43LA“ beziehungsweise „OLED55C43LA“ – je nachdem, ob du dich für 65 oder 55 Zoll entscheidest. Ist dir vor allem eine große Bildschirmfläche wichtig, lohnt sich die Investition ins 65-Zoll-Modell für 1.299 Euro. Brauchst du hingegen nicht ganz so viel Fläche, sparst du 300 Euro, wenn du dich für das kleinere Modell entscheidest. Die Preise schauen wir uns aber später noch genauer an.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Spezifikationen des OLED-TVs. Da es sich hierbei um einen Fernseher mit OLED evo-Technologie handelt, ist eine noch höhere Helligkeit als bei reinem OLED möglich. Darüber hinaus stellt der Bildschirm Schwarzwerte perfekt dar und sorgt generell für satte und lebendige Farben. Doch damit nicht genug, erreicht der TV eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz. Dadurch sehen vor allem schnelle Bewegungen noch flüssiger aus. Das merkt man insbesondere bei actionreichen Filmen oder Sportsendungen beziehungsweise beim Gaming. Alle Inhalte sehen zudem dank 4K-Auflösung gestochen scharf aus und der α9 Gen7 4K AI-Prozessor optimiert die Bildqualität noch einmal zusätzlich.

Aber nicht nur die Bilddarstellung ist brillant. Dank Dolby Atmos klingt der Ton auch so, als würde er von allen Seiten kommen. Dadurch fühlt es sich für dich so an, als wärst du mitten im Geschehen – fast wie im Kino. Ebenfalls cool: Der OLED evo TV hat eine smarte Oberfläche – du kannst also ohne ein weiteres Gerät deine Lieblings-Streamingdienste nutzen oder ihn per Sprachbefehl steuern. Alle nötigen Anschlüsse sind selbstverständlich ebenso vorhanden.

So gut ist der Preis

Schauen wir abschließend noch einmal auf den Preis. Beim 65-Zoll-Modell sparst du satte 59 Prozent gegenüber dem UVP – das sind fast 2.000 Euro. Dadurch kostet dich das 2024-Modell jetzt nur noch 1.299 Euro. Genügt dir der etwas kleinere Fernseher, sparst du nochmal 300 Euro. Denn der kostet nur 999 Euro und ist somit 58 Prozent reduziert. Beide Preise sind im Netz derzeit ungeschlagen (siehe Preisvergleich 65-Zoll-Modell und 55-Zoll-Modell). Außerdem erwähnenswert: Der Versand ist in beiden Fällen kostenfrei. Das ist keine Selbstverständlichkeit bei Sperrgut.