Dieser O2-Tarif ist erstklassig - für nur 3 Euro mehr pro Monat sicherst du dir eine PS5 dazu

Falls dir die PS5 bislang zu teuer war, gibt es bei O 2 gerade vielleicht das ideale Angebot für dich. Denn für 3 Euro mehr pro Monat bzw. nur rund 100 Euro Aufpreis insgesamt, gibt’s hier die beliebte Spielkonsole von Sony dazu. Wir erklären dir alles, was du zum Angebot wissen musst.

So rechnet sich das PS5-Angebot bei O2

Solltest du dir eine PS5 schon länger wünschen, um die neuesten Games mit einer beeindruckenden Grafik und Leistung zu spielen, hast du bei O 2 gerade die Gelegenheit, günstig dranzukommen. Denn für nur 3 Euro monatlichen Aufpreis (+ 1 Euro Gerät-Anzahlung) bekommst du die Spielkonsole in der Slim-Version (mit Disc-Laufwerk) hier dazu. Die PS5 zahlst du zusammen mit dem O 2 Mobile M Tarif in 36 Raten ab und zahlst so insgesamt nur 109 Euro Aufpreis (+4,99 Euro Versandkosten). Der Tarif mit 25 GB+ kostet regulär nämlich bereits 29,99 Euro pro Monat. Im Bundle mit der Konsole fallen monatlich 32,99 Euro an. Einen Anschlusspreis musst du nicht zahlen.

Für den Tarif spricht außerdem das O 2 Pay Stop Versprechen. Das bedarf einer kurzen Erklärung. Einige Anbieter mischen die Kosten für den Tarif und die jeweilige Hardware und rechnen diese zusammen ab. Bei O 2 werden die Raten für das jeweilige Gerät und die Tarifkosten allerdings getrennt betrachtet. Dadurch bleibt die monatliche Gebühr nach Abzahlung der Hardware nicht unverändert. Stattdessen ist hier eine automatische Preissenkung nach 36 Monaten bereits enthalten. Ab dem 37. Monat zahlst du dann nur noch 29,99 Euro für den Tarif. Das ist der reguläre Preis, den du auch zahlen müsstest, wenn du dir den Tarif ohne PS5 holen würdest.

Schauen wir uns nun einmal den hier enthaltenen Tarif genauer an. Der O 2 Mobile M bietet dir grundsätzlich erstmal 25 GB Datenvolumen im Monat. Allerdings wächst der Tarif durch den sogenannten Grow-Vorteil jedes Jahr mit. Dadurch stehen dir im zweiten Jahr bereits 30 GB im Monat zur Verfügung und im dritten Jahr 35 GB. Das geht immer so weiter, bis irgendwann das Maximum von 125 GB erreicht ist. Du bekommst also mit der Zeit immer mehr für dein Geld.

Darüber hinaus bringt dich der Tarif ins stabile 5G-Netz und sorgt mit bis zu 300 MBit/s für eine schnelle Verbindung. Möchtest du unterwegs Serien streamen, Reels und Stories bei Social Media schauen, Games spielen etc., dann ist der Tarif ideal für dich. Denn Ruckler und lange Wartezeiten solltest du hierbei in der Regel nicht haben. Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie EU-Roaming sind hier ebenfalls mit dabei.