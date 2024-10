Kracher Deals nach dem Prime Day: Huawei verteilt bei neuen Smartwatches Geschenke

Auch nach dem Prime Day kannst du noch gehörig sparen und coole Schnäppchen eintüten. Die neuen Smartwatches von Huawei GT 5 und D2 bekommst du nämlich aktuell mit einer Menge spannender Gratisangebote. Bevor wir uns den Geschenken widmen, schauen wir uns die Uhren erst einmal genauer an.

Damit überzeugt die GT 5 Smartwatch von Huawei

Im Vergleich zum Vorgängermodell, der GT 4, bekommst du hier verbesserte Funktionen in den Sportmodi. Das Huawei Sunflower-Ortungssystem unterstützt dich mit einer punktgenauen Standorterfassung. Vor allem, wenn du eine neue Laufstrecke ausprobierst, ist das hilfreich. Du kannst deine Route in Echtzeit verfolgen und die Uhr funktioniert gewissermaßen wie ein Navigationssystem. Während des Runs nimmt sie natürlich auch alle wichtigen Daten zur Laufanalyse auf, sodass du noch effizienter und ohne Verletzungen trainieren kannst. Für alle, die lieber radeln, gibt es diese Funktionen ebenso im Fahrradmodus. Die Möglichkeit, auf Nachrichten per Texteingabe zu antworten, rundet die Smartwatch GT5 ab.

In vielen Farben verfügbar: Die Smartwatch GT 5

Zu haben ist die Uhr in zwei verschiedenen Größen, und die Akkulaufzeit variiert je nach Ausführung. Die 41-Millimeter-Variante kommt mit einer maximalen Laufzeit von sieben Tagen. Der Akku des 46-Millimeter-Modells hält bis zu 14 Tage.

Von der Watch GT 5 gibt es auch eine Pro-Variante, die mit weiteren Upgrades wie einem Saphir-Spiegel oder einem Titangehäuse ausgestattet ist. Mit der GT 5 Pro Smartwatch kannst du außerdem ein EKG aufzeichnen.

Medizinisch zertifiziert: die Watch D2

Dr. Serge Kownator

Wenn du deine Gesundheitsdaten immer griffbereit haben möchtest, eignet sich die Watch D2 für dich. Sie unterstützt die automatische 24-Stunden-Blutdrucküberwachung, und mehrere europäische Ärzte haben sie bereits intensiv getestet. So auch Dr. Serge Kownator. Er ist Leiter des Herz-Kreislauf-Zentrums „Coeur de Lorraine“ in Thionville, Frankreich und ist rundum begeistert.

Die Smartwatch D2 haben wir dir hier bereits ausführlich vorgestellt

„Die HUAWEI WATCH D2 sieht nicht nur modern aus, sondern bietet vor allem eine neue Art der Blutdruckmessung, indem sie eine automatisierte ambulante Messung einführt, die je nach den Bedürfnissen des Patienten über verschiedene Zeiträume eingestellt werden kann. Dies ermöglicht eine individuelle Blutdruckmessung.“ (Zitat von 10.2024)

Das kosten die Watches und diese Extras gibt es

Die Watch GT 5 startet mit einem Preis von 249 Euro. Die Pro-Version gibt es ab 379 Euro. Wenn du deine neue Huawei Smartwatch über den offiziellen Onlineshop bestellst, bekommst du aktuell spannende Gratisbeigaben, durch die sich die Investition erst richtig lohnt. Es gibt nämlich die FreeBuds 5i Kopfhörer (normalerweise 99 Euro) und ein zweites Leder- oder Nylonarmband im Warenwert von 69 Euro einfach mit dazu. Dafür musst du einfach den Gutscheincode AGT5HW69 beim Check-out eingeben. Zusätzlich verlängert sich die Garantie auf deine Uhr um ein ganzes Jahr.

Die Watch D2 bekommst du für 399 Euro mit den Kopfhörern und einer dreijährigen Huawei-Care-Garantie. Innerhalb von einem Jahr kannst du hier dein Armband kostenlos austauschen lassen. Wenn du dich für den Newsletter anmeldest, gibt es noch die Personenwaage Scale 3 mit dazu. Aber Achtung: Das Angebot zur Smartwatch D2 gilt nur noch bis zum 24. Oktober.