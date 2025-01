Der beste Preis in 365 Tagen: Lidl will unter 20 Euro für Bosch Kaffeemaschine

Du musst nicht unbedingt 50 Euro, 100 Euro oder gar noch mehr Geld in die Hand nehmen, um dir eine nagelneue Kaffeemaschine zu kaufen. Lidl hat gerade nämlich ein Modell von Bosch im Angebot, an das du richtig preiswert kommst. Die Tassimo Happy ist eine sogenannte Kapselmaschine – du kannst also Kaffee, Tee, Kakao und viele weitere Heißgetränke per Knopfdruck damit zubereiten. Das musst du über das Angebot wissen.

Kaffee, Kakao und Co. auf Knopfdruck: Das kann die Kaffeemaschine

Die Bosch Kaffeemaschine besitzt ein farbenfrohes Gehäuse in Schwarz und Rot und macht somit in so manch einer Küche echt was her. Ziemlich cool: Nachdem du die gewünschte Kapsel eingelegt und den Brühvorgang gestartet hast, scannt die Maschine automatisch die Kapsel und stellt alles Weitere automatisch ein. Du musst dir dank der sogenannten Intellibrew-Funktion also um nichts weiter Gedanken machen. Hiermit lässt sich außerdem etwa nicht nur eine kleine Tasse Cappuccino, sondern auch ein großes Glas Latte macchiato zaubern – unter der Düse ist genug Platz für fast jedes Trinkgefäß.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kaffeemaschinen – zum Beispiel der Philips Senseo Padmaschine – soll es hierbei keine Aufheizdauer nach dem Einschalten geben. Dein Heißgetränk wird sofort zubereitet. Dafür erzeugen Kapselmaschinen aber natürlich einiges an Plastikmüll. LEDs an der Vorderseite weisen dich zudem darauf hin, wann Zeit für ein Nachfüllen des Wassertanks ist oder du die Maschine entkalken solltest. Ein automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm macht dir die Pflege dafür aber besonders leicht. Und die Einzelteile lassen sich bei Bedarf komfortabel in der Spülmaschine reinigen. Übrigens: Der Wassertank fasst 0,7 Liter – du kannst also durchaus ein paar Tassen mit einer Füllung aufbrühen. Allzu groß ist der Tank aber nicht. Vor allem, wenn du gerne große Tassen Kaffee trinkst oder du Gäste einlädst, musst du ab und zu Wasser nachfüllen.

Eine coole Ergänzung ist weiterhin dieser Milchaufschäumer von Severin. Lidl senkt ihn gerade um starke 69 Prozent und will so nur noch 3,99 Euro für das Gadget haben, mit dem du einen fluffigen Milchschaum für deinen Kaffee kreierst.

83 Prozent Rabatt: So gut ist der Preis

Schauen wir abschließend auf den Preis. Und der ist erstaunlich niedrig. Lidl senkt den UVP (119,99 Euro) nämlich derzeit um satte 83 Prozent. Dadurch stehen für dich nur noch 19,99 Euro auf der Rechnung (+ 5,95 Euro Versandkosten). Günstiger ist aktuell laut Preisvergleich kein anderer Shop. Und auch ein Blick auf den Preisverlauf lohnt sich. Denn: So günstig wie jetzt war die Kaffeemaschine von Bosch in den vergangenen 365 Tagen noch nicht einmal zuvor.