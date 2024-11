Sicher Fahren am Black Friday: Dashcams von 70mai mit über 25 Prozent Rabatt

Ein Unfall kann schneller passieren, als einem lieb ist. Gerade dann kann eine Dashcam helfen, die Schuldfrage zu klären, wenn der andere Fahrer uneinsichtig ist oder die A3 mit dem Nürburgring verwechselt. In so einem Fall wird die Kamera fürs Auto der wichtigste Begleiter und kann kurze Videos zum Unfallhergang aufnehmen, damit Probleme schnell beigelegt werden können. Hersteller 70mai bietet genau solche Dashcams jetzt mit einem satten Rabatt an. Welche Angebote dich hier erwarten, schauen wir uns nachfolgend an.

Dashcams von 70mai mit sattem Rabatt

Insgesamt drei Dashcams befinden sich derzeit im Angebot. Du bekommst sie über Amazon, Verkäufer ist hier allerdings der Hersteller selbst. Mit dem Code 70MAI5OFF sicherst du dir mehr als 25 Prozent Rabatt bei den einzelnen Geräten.

70mai Dash Cam 4K A810

Die A810 kommt als Set mit einer Front- und Rückkamera. Die Frontkamera liefert 4K-Bilder dank des Sony IMX678-Sensors, der auch bei Nacht farbenreiche Aufnahmen ermöglicht („Night Owl Vision“). Mit 60 FPS in 1080p sind die Bilder der Kamera hochauflösend und du erkennst problemlos alle Details. Außerdem ist die Kamera mit GPS ausgestattet und bietet einen 24h-Parkschutz, der dich alarmiert, sollte sich jemand an deinem Auto zu schaffen machen. Die Rückkamera warnt mit einer AI-Bewegungserkennung zudem vor lebenden Hindernissen. Normalerweise kostet das Bundle 259,99 Euro, aber mit dem Gutscheincode zahlst du jetzt nur noch 194,99 Euro.

70mai Dash Cam Omni

Die 70mai Dash Cam Omni ist eine drehbare Einzelkamera mit einem 360-Grad-Winkel. Sie zeigt Bilder direkt auf einem kleinen Display und kann diese via App ebenso in Full-HD auf deinem Smartphone anzeigen. Auch hier gibt es integriertes GPS und eine KI-gestützte Bewegungserkennung, die als Diebstahlschutz dient. Die Dashcam besitzt einen Nachtsichtmodus und überwacht das geparkte Auto ebenfalls rund um die Uhr. Mit dem Gutschein reduziert sich der Preis von 239,99 Euro auf 179,99 Euro.

Die 70mai Dash Cam Omni (links) soll Nachtaufnahmen deutlich detaillierter und klarer darstellen.

70mai Dash Cam A510

Die 70mai A510 ist das günstigste Modell und bietet zwei Kameras: Eine für vorne und eine für hinten. Die Frontkamera hat ein Display und eine Auflösung von 1944p, während die Rückkamera in 1080p aufnimmt. Bei der Frontkamera kommt ebenfalls ein IMX675-Sensor zum Einsatz, der Bilder in HDR aufnimmt. Allerdings ist der Speicher auf 64 GB begrenzt. Auch hier kannst du mit dem Gutscheincode 70MAI5OFF sparen und zahlst für die A510 statt 159,99 Euro nur noch 119,99 Euro.

Kurzer Exkurs: Ist der Einsatz von Dashcams in Deutschland legal?

Wenn du dir vor dem Kauf unsicher bist, ob und wie eine Dashcam überhaupt zum Einsatz kommen darf, klären wir diese Fragen zum Abschluss auch noch fix. In Deutschland sind Dashcams nämlich per se nicht verboten, wie eventuell einige denken mögen. Allerdings dürfen die Aufnahmen nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden. Laut ADAC ist es erlaubt, Dashcams zur „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ zu nutzen – das heißt, sie sollten nur anlassbezogen und möglichst kurz aufnehmen. Bedeutet auch, dass du Videos nicht einfach im Netz posten darfst, denn dann könnte eine saftige Strafe auf dich warten.

Verpasse nicht: Das solltest du vor dem Kauf einer Dashcam beachten

Allerdings ist eine Überschreitung dieser rechtlichen Grauzone in den meisten Fällen überhaupt nicht nötig. Denn schon kurze Videos reichen, um einen Unfall genau zu schildern und dich vor eventuellen Kostenfallen zu schützen. Und genau hier helfen dir die Dashcams von 70mai.