Das Beste vom Besten: Hier gibt’s das iPhone 16 Pro Max zum Schnäppchenpreis

Ein neuer Apple A18 Pro Prozessor, eine erstklassige Triple-Kamera und ein riesiger OLED-Bildschirm – wer sich für das iPhone 16 Pro Max entscheidet, bekommt High-End, wo es nur geht. Bei O₂ bestellst du dir Apples neues Flaggschiff jetzt zusammen mit einem starken 5G-Tarif zu einem fairen Preis vor. Wir zeigen, was in dem Bundle steckt.

iPhone 16 Pro Max und O2 Mobile M: Das steckt drin

Apple hat dem neuen Pro Max Modell einige Upgrades verpasst, die sich für viele lohnen dürften. Das Display wächst um 0,2 Zoll, der Prozessor wird noch leistungsstärker und die Kamera ist nochmal besser. Dadurch lassen sich neuerdings sogar 4K-Videos mit 120 fps mit dem iPhone 16 Pro Max aufnehmen und Makrofotos knipst du jetzt mit 48 MP. Aber auch die Akkulaufzeit ist auf bis zu 33 Stunden Videowiedergabe gestiegen. Außerdem cool: Es gibt einen neuen Button zur Kamerasteuerung, mit dem du Fotos noch intuitiver schießen kannst. Es gibt also bereits einige Verbesserungen zum Vorgänger. Kommst du von einem älteren Modell, lohnt sich das Upgrade aber noch einmal mehr.

Im Bundle bei O₂ ist weiterhin der Tarif O₂ Mobile M mit dabei, der dir 25 GB+ Datenvolumen im 5G-Netz bereithält. Das „+“ im Namen bedeutet, dass das Datenpaket mit der Zeit mitwächst. Um genauer zu sein: Jedes Jahr kommen 5 GB im Monat kostenfrei dazu. Nach dem ersten Jahr stehen dir so bereits monatlich 30 GB zur Verfügung und nach dem zweiten Jahr dann 35 GB. Darüber hinaus ist hier eine Allnet-Flat für Telefonate sowie SMS enthalten und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Die Kosten im Überblick

Und was kostet dich nun der Spaß? Rechnen wir einmal zusammen. Für das Gerät und den Tarif zahlst du zusammen 64,99 Euro pro Monat. Das iPhone 16 Pro Max zahlst du dabei in 36 Raten ab. Ab dem dritten Jahr sinken die monatlichen Kosten dann auf nur noch 29,99 Euro für den Tarif – das Handy ist dann also abbezahlt. O₂ nennt diesen Vorteil Pay Stop, der dafür sorgt, dass die Kosten nach Abzahlung des Geräts nicht hoch bleiben. Bei vielen anderen Anbietern ist das nicht so, dann musst du weiterhin den hohen Preis zahlen oder kündigen.

Schauen wir uns aber jetzt die Kosten über die Mindestlaufzeit (36 Monate) genauer an. Bei einer monatlichen Rate von 64,99 Euro kommen insgesamt Kosten von 2.339,64 Euro zusammen. Dazu kommen dann noch einmalig ein Euro Gerätepreis sowie 4,99 Euro Versandkosten. Den Anschlusspreis von üblicherweise 39,99 Euro schenkt dir O₂. Rechnet man die Einzelkosten des Tarifs über 36 Monate (1.079,64 Euro) und das Handy allein (min. 1.449 Euro) raus, sparst du im Bundle knapp 200 Euro. Wer also Interesse am besten iPhone hat und nebenbei auch einen neuen 5G-Tarif sucht, macht hier einen guten Deal.