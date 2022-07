Black Week im Sommer? MediaMarkt startet mit hunderten „Red Friday“-Angeboten

Nur über das kommende Wochenende, Ende ist am Abend des 10. Juli, feiert MediaMarkt den „Red Friday“. Die Anspielung an das Schnäppchen-Fest im November gepaart mit der eigenen Firmenfarbe ist der mehr oder weniger kreative Randaspekt. Wichtig ist, wie gut die Angebote sind – die im Übrigen kurz vor Amazons Prime Day den Markt der Technik-Angebote aufzuwirbeln versuchen.

Parallel dazu gibt es bei MediaMarkt noch eine Haushalts-Aktion mit kostenloser Lieferung und Saturn versucht sich zumindest am Donnerstag mit einem überraschenden Amazon-Konter. Hier geht’s aber nun um die Sommer-Ausgabe des Black Friday bei MediaMarkt (Direkt zur Aktion). Wir haben die besten Angebote zusammengesucht.

Bestpreis: Dyson V10 Absolute für 444 Euro

Einen für Dyson-Verhältnisse ordentlichen Rabatt gibt es auf den Akku-Sauger Dyson Cyclone V10 Absolute. Für 444 Euro steht er im virtuellen Regal und ist damit zum Bestpreis zu haben. Der Staubsauger kommt mit diversen Saugstutzen und selbst angetriebenen Bürsten im Lieferumfang und ist damit für beinahe jede Haushalts-Herausforderung gerüstet.

Bose Headphones 700: Top-Kopfhörer bei MediaMarkt unter 200 Euro

Für 189 Euro gibt es in der Red-Friday-Aktion die Premium-Kopfhörer Bose Headphones 700. Die bieten Funktionen wie 3D Audio und haben ein ausgefeiltes aktives Noise Cancelling mit an Board. Dier Kopfhörer sind derzeit zum besten Preis der vergangenen Wochen zu haben. Obacht: Im Angebot sind die Kopfhörer nur in der schlichten, schwarzen Ausführung. Weiß und Blau kosten noch deutlich über 200 oder sogar 300 Euro.

Wenn dir Over-Ears wie die Bose 700 jetzt im Sommer zu warm sind, lohnt ein Blick auf die In-Ear-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds Pro. Die sind von einst 229 Euro auf nun 99 Euro reduziert und fallen so unter die 100-Euro-Marke.

Philips-TV mit Ambilight unter 500 Euro

Ein 55 Zoll großer Philips-Fernseher rutscht im MediaMarkt-Angebot auf unter 500 Euro. Mit Versand rutscht er wieder knapp darüber, für Marktabholer ist der PHILIPS 55PUS7906/12 dadurch ein echter Preistipp. Beim Konkurrenten Coolblue ist der Fernseher aber ohne anfallende Versandkosten zum gleichen Preis zu haben.

Das Umgebungs-Licht-Feature Ambilight macht den Fernseher zum Hingucker und sorgt für ein Highlight des Smart TVs mit 4K-Auflösung, LED-Technik und Android TV 10 im sonst sehr beliebigen Fernseher-Geschäft der 55-Zöller rund um die 500-Euro-Marke.

Atmosphäre über den Fernseher hinaus: Philips Ambilight.

Kaffeevollautomat von Siemens fast zum halben Preis

Für frisch gemahlenen Kaffee am Frühstückstisch und im Home-Office sind Kaffeevollautomaten der letzte schrei. Bei MediaMarkt ist ein Top-Modell von Siemens jetzt deutlich im Preis gefallen. Statt ursprünglich mal 1.500 Euro, gibt es den maschinellen Barista mit dem sperrigen Namen Siemens TE657509DE EQ.6 Plus S700 jetzt für 777 Euro. Im Namen steckt alles drin, im Gerät auch schon einiges: Auf Knopfdruck bereitet das Gerät bis zu 12 Getränke zu.

Ein integrierter Brita-Filter macht das Wasser überdies geschmeidig, der eingebaute Milchschäumer sorgt für feinporigen Schaum auf Cappuccino und Macchiato. Kenner schauen bei Vollautomaten auf bestimmte Bauart-Details. Hier liefert Siemens mit einem mehrstufig einstellbarem Keramikmahlwerk und einer herausnehmbaren Brühgruppe zur hygienischen Reinigung den Goldstandard, der gefragt ist.

MediaMarkt „Red Friday“: Weitere Deals im Schnelldurchlauf

Vor allem viele Fernseher sind bei der MediaMarkt-Aktion reduziert. Darunter viele Samsung- und LG-Modelle, auch OLEDs. Ein Hingucker ist vielleicht noch die Samsung-SSD-Festplatte 980 Pro (1 TB), die auch mit der PlayStation 5 kompatibel ist. Sie kostet 149 Euro.

Testsieger der Stiftung Warentest gibt es etwa mit der elektrischen Schallzahnbürste Philips Sonicare, die in der Version DiomondClean 9000 jetzt für 166 Euro im Angebot ist. Mitnahme-Charakter haben die Philips-In-Ear-Kopfhörer TAT3216BK/00, die um 50 Euro von 79,99 Euro auf 29 Euro rabattiert sind.

Ein Blick noch auf die Smartphones im Angebot: Hier gibt es ein Google Pixel 6 ohne Vertrag für 525 Euro, was ein guter Preis ist. Mit Vertrag sticht aber ein Galaxy-S22-Angebot heraus, das wir hier näher begutachten.