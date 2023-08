Amazon schmeißt Bose Kopfhörer raus: Starke Over-Ears mit ANC im Preisrutsch

Vom hohen Tragekomfort, über den Top-Sound bis hin zur starken aktiven Geräuschunterdrückung – die Bose Headphones 700 überzeugen in so ziemlich jeder Hinsicht. Und das Beste: Bei Amazon gibt’s die Kopfhörer jetzt deutlich günstiger im Angebot! So streicht der Onlineversandhändler satte 22 Prozent vom zuletzt günstigsten Preis, wodurch du nur noch 209,99 Euro für die Over-Ears zahlst. Wie gut die Kopfhörer und der Preis wirklich sind, zeigen wir dir hier.

ANC, 20-Stunden-Akku & vieles mehr: Das bieten dir die Bose Kopfhörer

Egal, ob fürs tägliche Pendeln oder beim Fernsehen auf der Couch – die Bose Headphones 700 kombinieren Top-Sound mit einem äußerst hohen Tragekomfort. So sollen sich etwa die weichen Ohrpolster aus Kunstleder selbst bei längerer Nutzung stets angenehm anfühlen. Gleichzeitig sorgt auch die Schaumstoff-Unterseite des Bügels für einen angenehmen Halt – ohne zu drücken.

Die weichen Polster sorgen für einen stets angenehmen Tragekomfort

Ein absolutes Highlight der Over-Ears ist aber definitiv die aktive Geräuschunterdrückung. Bose setzt hierfür nämlich auf vier Mikrofone, welche deine Stimme isolieren und Umgebungsgeräusche ausblenden. Besonders cool: Dir stehen hierbei gleich 11 unterschiedliche Lärmreduzierungsstufen zur Verfügung. Von der vollständigen Ausblendung aller Störgeräusche bis hin zur akustischen Transparenz. Du kannst das ANC also genau nach deinen Vorlieben einstellen. Gleichzeitig sorgen die verbauten Mikrofone aber natürlich auch für eine hohe Sprachqualität beim Telefonieren.

Ein weiterer Vorteil ist die intuitive Steuerung über die Tasten an den Ohrmuscheln. Diese sollte dir nämlich bereits nach einer kurzen Eingewöhnung leicht von der Hand gehen. Anschließend steuerst du das ANC, die Lautstärke und Co. ganz simpel per Knopfdruck. Hierüber kannst du übrigens auch auf Amazon Alexa und den Google Assistant zugreifen, um die Sprachsteuerung zu aktivieren.

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket der Over-Ears vom starken Akku. Die Kopfhörer halten nämlich bis zu 20 Stunden durch und sollen anschließend bereits in rund 2,5 Stunden wieder voll aufgeladen sein. Mit deinem Android- oder iOS-Handy verbindest du das Bose-Gerät übrigens wahlweise via Bluetooth oder einen 3,5 mm Klinkenstecker. Der Schutz gegen Wasser nach IPX4 ist ebenfalls nützlich.

Preis-Check: Darum kann sich der Amazon-Deal sehen lassen

Du bekommst mit den Bose Headphones 700 also auf jeden Fall Kopfhörer der absoluten Spitzenklasse. Doch wie steht es um den Preis? Bei Amazon zahlst du dank eines Rabatts von 22 Prozent aktuell noch 209,99 Euro für die starken Kopfhörer. Per se kein kleiner Betrag, doch ein Blick auf den Preisverlauf und -vergleich zeigt: Hierbei handelt es sich um ein Top-Angebot, welches aktuell von keinem anderen Anbieter geschlagen wird. Ein ähnlicher Preisnachlass ist zudem über ein halbes Jahr her!

Wenn du also momentan neue Over-Ear-Kopfhörer suchst und du ein Top-Modell mit starkem ANC und einem hohen Tragekomfort dein Eigen nennen möchtest, kannst du hier wirklich bedenkenlos zuschlagen!

