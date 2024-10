Alle anderen können einpacken: Das ist der beste Saugroboter-Deal der Prime Deal Days

Der Prime Day ist ideal, um sich hochwertige Technik zum verhältnismäßig kleinen Preis zu sichern. Besonders Saugroboter erfreuen sich während dieser Schnäppchentage großer Beliebtheit – kein Wunder, bei den starken Preisnachlässen. Premium-Modelle wie der Roborock S8 Pro Ultra, die neben der Saugfunktion auch exzellent wischen können, gibt es oft zu absoluten Top-Preisen. Und eben jener Saugroboter ist jetzt nochmal 100 Euro günstiger als jemals. Ein echter Monster-Tiefpreis also. Im Vergleich zum UVP reden wir sogar von 450 Euro Rabatt. Wir schauen genauer hin und zeigen dir, warum sich der Kauf am Prime Day besonders lohnt.

Günstiger war er nie: So gut ist der Prime Day Preis

Bei Amazon kostet dich der Roborock S8 Pro Ultra am Prime Day jetzt nur noch 849 Euro statt der ursprünglichen 1.299 Euro. Zusätzlich fallen keine Versandkosten an – logisch, denn es handelt sich um ein Prime-only-Angebot. Damit sparst du nicht nur ganze 35 Prozent vom UVP, auch mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf handelt es sich hierbei um ein Top-Angebot, denn: Der bisherige Tiefstpreis von rund 982 Euro wird deutlich um über 100 Euro unterboten!

Amazon sorgt am Prime Day also für einen echten Preissturz und bietet den Roborock S8 Pro Ultra dadurch günstiger als je zuvor an. Der Zeitpunkt zum Kauf ist für alle Interessierten somit tatsächlich ideal. Warum sich das Haushaltsgerät lohnt, zeigen wir dir jetzt.

Das bietet dir der Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter

Natürlich haben wir den Roborock S8 Pro Ultra auch selbst getestet. Besonders beeindruckt haben uns die praktische Basisstation, die präzise Navigation, die herausragende Saug- und Wischleistung sowie die intuitive App. Damit bietet der Sauger alles, was man von einem Premium-Gerät erwartet. Kein Wunder also, dass der Saugroboter mit starken 98/100 Punkten eine absolute Spitzenbewertung ergattern konnte. In unserem Test zählte der recht hohe Preis zum Marktstart noch zu den wenigen Kritikpunkten. Durch den aktuellen Prime Day Deal ist das allerdings kein Thema mehr.

Wenn du also auf der Suche nach einem erstklassigen Saugroboter bist und du nicht mehr als 900 Euro ausgeben möchtest, machst du mit diesem Angebot definitiv nichts falsch. Es ist auch fraglich, ob am Black Friday noch einmal ein vergleichbarer Preis auftaucht. Bedenke jedoch, dass der Deal nur so lange gilt, wie der Vorrat reicht und ausschließlich Prime Mitglieder am Shopping-Spaß rund um den Prime Day teilnehmen können. Wer noch kein Prime Abo hat, kann aber zum Glück einfach schnell eine Probemitgliedschaft abschließen und dann ebenfalls von den Top-Deals profitieren.