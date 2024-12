Aldi wirft großen Werkzeugkoffer zum absoluten Sonderpreis raus

Von einer Kombizange und einem Schlosserhammer, über Spannungsprüfer und einen Bitsatz für gängige Schraubentypen bis hin zu einer 1/4″-Umschaltknarre – der 85-teilige Werkzeugkoffer der Marke Brüder Mannesmann bietet zahlreiche praktische Werkzeuge und Extras. Und das Beste: Aldi verpasst dem Koffer derzeit satte 59 Prozent Rabatt und drückt den Preis so auf unter 30 Euro.

59 Prozent billiger: Aldi macht den Werkzeugkoffer zum Schnäppchen

Wie eingangs schon erwähnt, bietet der Werkzeugkoffer wirklich viel nützliches Zubehör für deine nächsten Heimwerker-Projekte. So ziehst du mit den neun Gabel-Ringschlüsseln in verschiedenen Größen beispielsweise problemlos Schrauben und Muttern fest beziehungsweise löst diese. Oder du nutzt den bereits erwähnten Schlosserhammer, um ein Bild an die Wand zu hängen. Die Anwendungsmöglichkeiten sind quasi genauso vielzählig wie die 85 Teile, die in dem Werkzeugkoffer von Aldi stecken.

Damit du die 85 Teile nicht alle einzeln schleppen musst, kommt das Werkzeug in einem praktischen Koffer daher. Dieser ist trotz des großen Umfangs recht kompakt (38 x 26 x 10,5 cm) und wiegt gerade einmal 3,7 kg. Dadurch eignet sich der Werkzeugkoffer auch ideal für unterwegs, um etwa beim Nachwuchs oder bei Freunden mit deinem Handwerker-Know-how auszuhelfen.

Wirklich beachtlich ist all dies aber vor allem mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis. Eigentlich mit einem UVP von 74,95 Euro versehen, streicht Aldi hiervon jetzt nämlich ganze 59 Prozent. Dadurch rutscht der Preis niedrige 29,99 Euro! Und das ist ein echtes Schnäppchen, immerhin zahlst du bei vielen vergleichbaren Produkten teilweise deutlich über 50 Euro bis hin zu dreistelligen Beträgen, wenn du auf ein Marken-Produkt setzen möchtest. Wichtig zu beachten: Aldi veranschlagt zusätzlich zu den 29,99 Euro noch weitere 5,95 Euro für den Versand. Dennoch können wir dir den Werkzeugkoffer zu diesem Preis wirklich empfehlen.

