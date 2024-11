Bei Aldi: Infrarotheizung zum Sparpreis sichern

Infrarotheizungen sind vor allem wegen ihrer intensiven und ganzheitlichen Wärmestrahlung beliebt. Sie trocknen die Luft nicht so aus wie herkömmliche Heizkörper und wirbeln dabei auch keinen Staub auf, weshalb sie für empfindliche Menschen und Allergiker besonders interessant sind. Aber auch wenn du bei dir zu Hause gerade renovierst oder viel in der Garage an deinem Auto herumschraubst, ist eine Infrarotheizung eine clevere Lösung. Aldi hat aktuell eine solche im Angebot, die du jetzt mit einem spannenden Rabatt bekommst. Mehr dazu erfährst du hier.

Heizt ordentlich ein: Infrarotheizung bei Aldi

Diese Infrarotheizung der Marke NEDIS erzeugt eine Maximalleistung von 700 Watt und passt damit bestens in Räume mit einer Größe von bis zu 18 m². Sie verfügt über einen programmierbaren Timer und du kannst sie per App oder Sprechbefehl steuern. Auf diese Weise kannst du genau festlegen, wann die Heizung zum Heizen anfangen soll. So hast du etwa direkt morgens beim Aufstehen ein warmes Badezimmer.

Du kannst dieses Modell entweder an der Wand montieren – oder eben nicht und es frei im Raum stehen lassen. Diese Infrarotheizung kostet dich bei Aldi momentan 199 Euro. Normalerweise müsstest du hier 229 Euro zahlen und ein Blick auf den Preisvergleich zeigt uns außerdem, dass du beim Discounter das beste Schnäppchen schießt. Hinzu kommen, wie immer bei Aldi, Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro

So sieht die Infrarotheizung aus

Du willst eher einen kleinen Raum beheizen? Dann sieh dir doch einmal diese Hybrid-Infrarotheizung für nur 149 Euro an. Mehr über dieses Modell erfährst du obendrein hier.

Da die Angebote bei Aldi befristet sind und jederzeit ausverkauft sein könnten, solltest du nicht allzu lange mit dem Kauf zögern. Schnapp dir jetzt noch schnell eine Infrarotheizung und mach Schluss mit den tiefen Temperaturen.