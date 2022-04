Aldi: Neue Notebook-Schnäppchen für Homeoffice und Gamer

Schon ab Montag kannst du im Onlineshop von Aldi die neue Computer-Hardware kaufen. Konkret stehen dann zwei Notebooks aus dem Hause HP bereit. Zum einen ein klassischer Homeoffice-Laptop mit großem Bildschirm und ordentlicher Leistung, aber auch eine Gaming-Maschine für Einsteiger.

HP Envy 17-ch1558ng: Viel Leistung für unter 1.000 Euro

Wer auf der Suche nach einem hochwertigen, tragbaren Rechner für das Büro oder das Homeoffice ist, kann sich für den HP Envy 17-ch1558ng entscheiden. Der IPS-Bildschirm ist bei diesem Notebook 17,3 Zoll groß und bietet eine Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel). Als Prozessor kommt der Intel Core i5-1155G7 zum Einsatz, der vier CPU-Kerne bietet. Sie takten im Basistakt mit bis zu 2,4 GHz und lassen sich vorübergehend auf bis zu 4,5 GHz beschleunigen. Viel wichtiger aber: Das HP-Notebook ist mit 16 GB DDR4 RAM ausgestattet (aufgeteilt in 2 x 8 GB) und kann auf einen 1 TB großen SSD-Speicher zugreifen. Als Grafikkarte muss allerdings Intels Iris Xe Grafikkarte reichen.

Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.2, WiFi 6 und HD-Kamera mit Kamerablende und integriertem Dual-Array-Mikrofonen, Lautsprecher von Bang & Olufsen sowie eine Tastatur mit zusätzlichem Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung. Für Sicherheit beim Entsperren soll ein Fingerabdrucksensor sorgen, die Akkulaufzeit des Notebooks auf Basis von Windows 11 Home geben Aldi und HP mit bis zu 9,75 Stunden an. Gerade für das Homeoffice nicht unwichtig: Ein klassischer LAN-Anschluss fehlt dem rund 2,5 Kilogramm schweren Rechner.

Den Preis für das HP Envy 17-ch1558ng hat Aldi auf 999 Euro festgelegt. Da das Notebook aktuell nur bei Aldi erhältlich ist, scheidet ein Preisvergleich an dieser Stelle aus. Vergleichbar ausgestattete Notebooks kosten aber aktuell 1.100 Euro aufwärts. Ein paar Euro kannst du sparen, wenn du dich für vergleichbare Laptops auf Basis von Windows 10 Home entscheidest.

Gaming-Notebook HP Victus 16-e0557ng: Nicht am falschen Ende sparen!

Ebenfalls ab Montag ist im Aldi-Onlineshop das Gaming-Notebook HP Victus 16-e0557 erhältlich. Das entspiegelte IPS-Display löst nicht nur in Full HD auf (1.920 x 1.080 Pixel), sondern ist auch 16,1 Zoll groß. Ebenfalls positiv: 144 Hz Bildwiederholfrequenz. Eine Reaktionszeit von 7 ms ist in Ordnung, steht aber nicht gerade für Gaming-Erlebnisse der Oberklasse. Gleiches gilt für 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD-Speicher und die verbaute Grafikkarte (Nvidia GeForce RTX 3050 Ti) mit 4 GB Grafikspeicher. Die klare Botschaft an dieser Stelle lautet: Mit dieser Ausstattung ist der HP-Rechner zwar für Gaming-Einsteiger interessant, aber weniger eine Alternative für anspruchsvolle Zocker.

Die weitere Ausstattung des HP Victus 16-e0557ng: LAN-Anschluss, WiFi 6, zwei Lautsprecher, HD-Kamera und eine Tastatur mit Extra-Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung. Als Betriebssystem ist Windows 11 Home vorinstalliert, die Akkulaufzeit wird mit bis zu 8,75 Stunden angegeben. Hinsichtlich der Anschlüsse besteht Zugriff auf vier USB-Ports (1 x USB-Typ C) und einen HDMI-Anschluss. Auch ein SD-Kartenleser ist bei diesem knapp 2,5 Kilogramm schweren Notebook an Bord. Zentrale Recheneinheit ist der AMD Ryzen 5 5600H Prozessor mit sechs Kernen, 3,3 GHz Basistakt und maximal 4,2 GHz Turbo-Taktung.

HP Gaming-Notebook für Einsteiger: das Victus 16-e0557ng.

Der Preis: ebenfalls 999 Euro. Das ist für die gebotene Ausstattung absolut konkurrenzfähig. Solltest du aber langfristig in virtuelle Spielwelten abtauchen wollen, solltest du ein wenig mehr Geld in einen neuen Gaming-Rechner stecken und dir vorrangig einen Laptop mit hochwertigerer Grafikkarte zulegen.