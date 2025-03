PlayStation 5 bei Aldi zum irren Preis: SO günstig ist aktuell kein anderer

Die PlayStation 5 in der sogenannten Digital Edition ist bei Aldi jetzt für nur noch 379 Euro zu haben. Dieser Preis ist derzeit im gesamten Netz ungeschlagen, und der Discounter packt auch direkt noch ein Spiel mit ins Paket. Wenn du also die neuesten Games mit herausragender Grafik in 4K spielen möchtest, machst du jetzt ein echtes Schnäppchen. Wir prüfen das Aldi-Angebot für dich.

PlayStation 5 + AstroBot: Das bekommst du hier

Sonys PlayStation 5 gehört zur neuesten Generation der Gaming-Konsolen und beeindruckt mit leistungsstarker Hardware. Dank ultraschneller SSD mit 825 GB Speicherplatz, gestochen scharfer Grafik mit theoretischer Unterstützung bis zu 8K, 120 FPS und extrem kurzen Ladezeiten bietet sie ein herausragendes Spielerlebnis. Besonders innovativ ist der DualSense-Controller, der mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback für ein intensiveres Gaming-Gefühl sorgt.

Bei der Digital Edition der PlayStation 5 handelt es sich um die Version ohne physisches Laufwerk. Du kannst Spiele also nicht per Blu-ray-Disc einlegen, sondern nur noch digital herunterladen. Spiele gebraucht kaufen oder mit Freunden tauschen geht also leider nicht. Dafür sparst du aber einiges an Geld und die Konsole ist auch insgesamt schlanker.

Noch besser wird der Deal aber durch einen Gutschein für die Vollversion des beliebten Spiels AstroBot. In dem Jump’n’Run schlüpfst du in die Rolle eines kleinen Roboters und musst deine Freunde (andere beliebte PlayStation-Charaktere) retten sowie ein Raumschiff wieder zusammenbauen. Das Game allein kostet aktuell normalerweise noch mindestens rund 55 Euro – hier bekommst du es aber gratis dazu. Wolltest du es dir sowieso holen, drückst du so den Preis der Konsole auf rechnerisch 324 Euro. Und das ist ein verdammt guter Preis, den es so sonst eigentlich nie gibt.

Nur 379 Euro inkl. Game: So gut ist der Aldi-Deal wirklich

Apropos Preis: Schauen wir zur Einordnung einmal auf den Preisvergleich. Aldi will gerade nämlich nur 379 Euro für die PlayStation 5 plus die Vollversion des spaßigen Jump’n’Run-Spiels AstroBot. Zwar kommen noch 5,95 Euro Versandkosten on top – aber top ist das Angebot dennoch (siehe Preisvergleich)!

UPDATE: Amazon konnte das Aldi-Schnäppchen scheinbar nicht auf sich sitzen lassen und hat nachgezogen. Der Onlinegigant verkauft die PS5 Slim mit AstroBot jetzt nämlich schon für nur 369 Euro – inklusive Versand – und liefert so jetzt den besten Preis im Netz.